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Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 3. Şurası Bişkek'te Toplandı

Başsavcılar 3. Şurası, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlendi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:04
Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 3. Şurası Bişkek'te Toplandı

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI BAŞSAVCILAR 3. ŞURASI BİŞKEK'TE YAPILDI

Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Başsavcılar 3. Şurası, önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan gelen başsavcılar ile Uluslararası Savcılar Birliği temsilcileri bir araya geldiler.

TOPLANTININ AMAÇLARI

Etkinlikte, "Modern küresel zorluklara etkin bir şekilde yanıt vermek için TDT ülkeleri başsavcılıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı sunumlar yapıldı. Katılımcılar, uluslararası suçlar, terörizm ve siber suçlar gibi küresel tehditlere karşı ortak eylemler geliştirmek için fikir alışverişinde bulundular.

SONUÇ VE HAREKET PLANI

Toplantı, işbirliğini pekiştirmeye yönelik belirli adımlar ve ortak çabaları içeren bir bildirgenin imzalanmasıyla son buldu. Bu bildirge, katılımcı ülkelerin modern zorluklara yanıt verme konusundaki kararlılıklarını pekiştiren önemli bir belge olarak kaydedildi.

Kırgızistan Başsavcılığının ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinden...

Kırgızistan Başsavcılığının ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla Başsavcılar 3. Şurası düzenlendi.

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