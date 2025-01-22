Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti

Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya'daki Yangının Ardından Milli Yas İlan Etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen trajik yangın sonucunda hayatını kaybedenler için milli yas ilan etti. Bu çerçevede, teşkilatın bayrakları yarıya indirildi.

TDT Sekretaryası, Grand Kartal Otel'de yaşanan yangınla ilgili yaptığı taziye açıklamasında, Türkiye halkıyla dayanışma içinde olunduğu ve bu zorlu süreçte halkın acısının yürekten paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu acı olay nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz," denildi.

Yabancı Misyonlardan Gelen Taziye Mesajları

Yangın sonrası, birçok yabancı devlet yetkilisi ve misyonlardan taziye mesajları geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, mağdurların ailelerine ve Türk halkına taziyelerini sundu.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, derin üzüntüyle hayatını kaybedenler ve yaralananlar için başsağlığı diledi. Norveç ve Küba'nın büyükelçileri de taziye mesajlarını iletti. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Bolu'yu ziyaret ederek Türk halkına destek sunmak üzere taziye dileğinde bulundu.

Belçika ve Danimarka'nın büyükelçileri de acı olayla ilgili başsağlığı dileyen paylaşımlarda bulundu.

Filistin ve Diğer Ülkelerin Destek Mesajları

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı. Japonya'nın Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, Türkiye'deki yangın faciası sırasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Ayrıca, Lüksemburg ve Etiyopya'nın Ankara Büyükelçilikleri de taziye mesajlarını paylaştı. Tüm bu taziye mesajları, Kartalkaya'daki trajik olayın uluslararası boyutta ne kadar büyük bir üzüntü yarattığını gösterdi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve birçok yabancı misyon temsilciliği, milli yas nedeniyle bayraklarının yarıya indirilmesi kararı aldı. Bu durum, yaşanan kayıpların ne denli derin bir etki yarattığını bir kez daha gözler önüne serdi.