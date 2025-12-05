Türk Diasporası Kadınlar Birliği Avrupa'da Kuruluyor

Avrupa’daki Türk kadınları ilk kez tek çatı altında birleşiyor

Avrupa’nın dört bir yanındaki Türk kadınları, ilk kez tek ve güçlü bir çatı altında birleşiyor. Bu tarihi adımı Almanya’da yaşayan iş insanı Jasmin Şahin önderliğinde hayata geçirilen birlik, uzun süredir süregelen hazırlıkların tamamlanmasıyla yakın zamanda faaliyete geçecek.

Kurucu başkan ve yol haritası

Jasmin Şahin, yönetim kadrosu ve Avrupa’daki etkili Türk kadınlarıyla defalarca bir araya gelerek kısa, orta ve uzun vadeli bir yol haritası hazırladıklarını belirtti. Şahin, kurulacak yapı için üyelik şartlarının herkese açık olduğunu vurguladı.

Şahin şu ifadeleri kullandı: "Türk Diasporası Kadınlar Birliği; yalnızca işveren kadınların, sadece akademisyenlerin ya da sadece girişimcilerin oluşturduğu bir platform değildir. Bu birlikte 18 yaşını geçmiş her Türk kadını yer alacak. Emekliler, çalışanlar, işçiler, öğrenciler, akademisyenler, ev kadınları, profesörler, girişimciler. Yani Avrupa’daki Türk kadınının tüm renkleri, tüm temsil grupları tek çatı altında birleşecek."

Amaçlar ve projeler

Birliğin en temel hedefi, Avrupa’da Türk kadınının sesini güçlendirmek olarak açıklandı. Şahin, "Kadın gücünün bu topraklarda hissedilmesi, görünmesi ve etkisinin artması için çalışıyoruz" diyerek kuruluşun Türkiye’deki dezavantajlı kadınlara destek sağlamayı, onları güçlendirmeyi, balık tutmayı öğretmek, iş ve üretim fırsatları yaratmak ve üreten kadınların ürünlerini Avrupa pazarına taşımak gibi somut projeleri bulunduğunu ifade etti.

Resmi kuruluş ve beklentiler

Hazırlıkları son aşamaya gelen Türk Diasporası Kadınlar Birliği, önümüzdeki hafta resmen kurulmuş olacak. Avrupa’da kadın odaklı en geniş kapsamlı Türk sivil oluşumu olmaya aday bu birlik, şimdiden büyük bir heyecan ve umut yaratmış durumda.

