Türk Dizi Sektörü MIPCOM 2025'te Cannes'ta Güç Gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İTO destekli 28 Türk firması, 13-16 Ekim'de Cannes'taki MIPCOM 2025'te 100 ülke ve 3.300 alıcıya içerik sundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 14:52
Türk Dizi Sektörü MIPCOM 2025'te Cannes'ta Güç Gösterisi

Türk dizi ve film sektörü MIPCOM 2025'te uluslararası arenada boy gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası organizasyonuyla Türk televizyon, dizi, film ve içerik sektörü, dünyanın en prestijli içerik fuarlarından biri olan MIPCOM 2025'e katıldı.

Fuarın ölçeği ve Türkiye'nin temsil gücü

Fransa'nın Cannes kentinde 13-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen fuar, 100 ülke, 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısını bir araya getiriyor. Türkiye bu yıl 28 firma ile temsil ediliyor; katılımcılar uluslararası sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak yeni satış ve işbirlikleri arıyor.

Tanıtılan içerikler ve sektörün önemi

Fuar kapsamında dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatları tanıtılıyor. Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen dizi ve içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor.

Türk dizilerinin ihracat hacmi her geçen yıl büyüyor; bu yapımlar ülkenin yumuşak gücü olarak kültür diplomasisine katkı sağlıyor.

Bakanlık desteği ve hedefler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk içerik sektörünün küresel yükselişini kalıcı kılmak için yapımcı ve satış ajanslarının uluslararası fuarlarda güçlü biçimde yer almasını destekliyor. Amaç, ülkenin küresel içerik pazarındaki etkisini büyütmek ve Türk yapımlarının daha fazla pazarda söz sahibi olmasını sağlamak.

