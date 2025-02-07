Türk Doktorlardan Kamboçya'ya Sağlık Taraması

TİKA ve Yeryüzü Doktorları Kamboçya’da Sağlık Taramaları Gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yeryüzü Doktorları, Kamboçya’da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için mobil klinik aracılığıyla kapsamlı bir sağlık tarama programı düzenledi.

TİKA'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 20-29 Ocak tarihleri arasında Eau-Raing Ov, Po Nhea Krek, Kandal ve Por Sat bölgelerinde sağlık hizmetlerine odaklanıldı. Bu iş birliği çerçevesinde toplamda 2.446 kişiye ulaşılarak, çocuklar ve aileleri için sağlık değerlendirmeleri yapıldı.

Sağlık taramaları, aşı programları, beslenme ve genel sağlık kontrolleri üzerinde yoğunlaştı. Ayrıca, yerel doktorlarla yürütülen iş birliği, bölgedeki sağlık çalışanlarına eğitim fırsatları sunarak sağlık durumu değerlendirmelerini güçlendirdi.

TİKA ve Yeryüzü Doktorları'nın yürüttüğü bu sağlık kampanyası, Kamboçya’da yerel sağlık sistemine destek vererek, erken teşhis ve müdahale süreçlerini daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yeryüzü Doktorları, Kamboçya’da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla mobil klinik aracında sağlık taramaları gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yeryüzü Doktorları, Kamboçya’da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla mobil klinik aracında sağlık taramaları gerçekleştirdi.