Türk Dünyası Arkeologları Şuşa’da Buluştu

Türk Dünyası Arkeologları Azerbaycan’ın Şuşa Şehrinde Toplandı

Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel bahisleri üzerine Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliğinin (ARICA) toplantısı, 2023 yılında Şuşa şehrinde gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Türk Akademisi ile Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsü işbirliği ile düzenlendi.

Önemli Katılımcılar ve Projeler

Toplantıya, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev ve çeşitli ülkelerden arkeoloji merkezlerinin liderleri katıldı. Katılımcılar arasında Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Moğolistan ve Tataristan özellikle dikkat çekti.

Mustafayev, toplantıda Türk halklarının tarihi ve kültürünü derinlemesine incelemek için yürütülen kapsamlı araştırmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, 'Türk Dünyası Kutsal Coğrafyası' projesinin önemli bir parçası olarak, Türk halklarının dini inançları, tarihi olayları ve kültürel kimliğini temsil eden arkeolojik eserlerin tespitine yönelik çalışmalara vurgu yaptı.

Uluslararası İşbirliğinin Önemi

Mustafayev, arkeologi alanında uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak, ARICA’nın sekretaryasını takviye etmek istediklerini ifade etti. Ayrıca, radyokarbon tarihleme için ortak laboratuvar kurulması önerisi de gündeme geldi.

Arkeolojik Ziyaret ve Sonuç Bildirgesi

Kazakistanlı tanınmış arkeolog Alkey Margulan ve Kemel Akişev için düzenlenen etkinlikte, arkeologların ortak araştırma olanakları üzerinde müzakereler yapıldı. Toplantının sonunda, Türk dünyasında arkeolojik çalışmaların geliştirilmesine yönelik önemli adımları belirleyen bir Sonuç Bildirgesi imzalandı.

Katılımcılar, toplantının bitiminde Karabağ bölgesindeki tarihi arkeolojik alanları ziyaret etme fırsatını da yakaladılar.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliğinin (ARICA) toplantısı düzenlendi. Türk Akademisi tarafından Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirilen toplantıya, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev'in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Moğolistan ve Tataristan (Rusya Federasyonu) bilim enstitüleri ve arkeoloji merkezleri başkanları katıldı.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliğinin (ARICA) toplantısı düzenlendi. Türk Akademisi tarafından Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirilen toplantıya, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev'in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Moğolistan ve Tataristan (Rusya Federasyonu) bilim enstitüleri ve arkeoloji merkezleri başkanları katıldı.