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Türk Dünyası Fintek İnisiyatifi ve Eğitimde Yapay Zeka Dönemi

Türk fintek alanında işbirliği ve MEB'in yapay zeka destekli platformu, eğitim ve finans alanında yeni bir dönem açıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:45
Türk Dünyası Fintek İnisiyatifi ve Eğitimde Yapay Zeka Dönemi

Türk Dünyası Fintek Alanında Ortak Çalışmalar Yapacak

Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Hızlıca bütün Türk dünyasında finansal teknolojiler alanındaki düzenlemeleri ve kurumsal altyapıyı birbirlerine uyumlu hale getirebilmeyi hedefliyoruz" dedi. TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ise, "Türk fintek ekosistemini bir fintek üssü yapabilmek adına üyelerimizle beraber tam gaz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

MEB'den Öğrencilere Yapay Zeka Destekli Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, lise düzeyindeki öğrenciler için yapay zeka destekli "MEBİ" platformunu hayata geçirdi. Bu platform, öğrencilerin öğrenme süreçlerini kişiselleştirerek video havuzları, soru bankaları, konu özetleri ve interaktif testlerden oluşan geniş bir kaynak sunacak. Yapay zeka, öğrencilerin öğrenme izlerini takip ederek bireysel çalışma planlarını da yeniden şekillendirecek.

İsrail'in UCM'ye Yönelik Tehditleri

Hollandalı avukat Barbara van Straaten, 20 Filistinli adına yaptığı başvuruda, İsrail'in UCM'ye yönelik tehditlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Van Straaten, "UCM'nin Filistin soruşturmasını tarafsız yürütmesi kritik önem taşıyor" dedi.

İsrail'in Gazze’deki İnsanlık Suçları

Uluslararası spor kuruluşlarının, Gazze'deki insanlığa karşı işlenen suçlara kayıtsız kaldığına dikkat çekildi. IOC ve diğer kuruluşlar, gerekli kınama mesajlarını yayımlamamışlardır.

TürkAkım Boru Hattı'nın Önemi

TürkAkım boru hattı, 8 yıl önce Rusya ile yapılan anlaşma doğrultusunda faaliyete geçmişti ve Türkiye'nin enerji güvenliğine katkı sağlıyor.

e-Kolay İhracat Platformu Hızla Yaygınlaşıyor

İhracatçıların e-ihracatla ilgili bilgilere ulaşmasını sağlayan bu platform, kamuoyuna tanıtılacak.

Doğal Gaz Arzında Güvenlik

Rosatom temsilcisi, Türkiye ile nükleer enerji diyaloglarının sürdürdüğünü belirtti.

Tarım İhracatı Rekor Kırıyor

Tarım sektöründe bazı ürünlerde ihracata rekor kırıldı. Yaş sebze meyve ve kuru meyve ihracatı önemli bir artış gösterdi.

Altın Fiyatlarında Yükseliş

Altının ons fiyatı, temmuz-eylül döneminde önemli bir artış göstererek son yılların en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı.

Batı Medyası ve Filistin Sorununa Teklif

Amerikalı gazeteci, Batı medyasının İsrail'in savaş suçlarına duyarsız olduğunu vurguladı.

Yerinden Edilenlerin Zorlu Yaşamı

Sınır Tanımayan Doktorlar temsilcisi, Lübnan'daki zor koşulları gözler önüne serdi.

Avrupa'da Evsiz Çocuklar Sorunu

Avrupa'da evsiz kalan çocuklar için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'den Kornişon Turşusu İhracatı

Kornişon turşusu ihracatı 9 ayda 113 milyon doları aştı.

İnternet Suçlarına Dikkat

İnternet suçlarına yönelik şikayetler için "ihbarweb.org.tr" ve "Alo 141" hatları kullanılabilir.

Gençlerde İnternet Bağımlılığına Dikkat!

Uzmanlar, gençlerde artan internet bağımlılığı konusunda aileleri uyarıyor.

Siber Zorbalık Sorunu

Uzmanlar, siber zorbalık mağduru çocukların psikolojik durumlarına dikkat çekti.

Yosun Bazlı Yenilikçi Tarım Ürünü

Yosunlardan geliştirilen ham madde, plastik tarım örtülerine alternatif oluşturuyor.

A Milli Futbol Takımı Heyecanı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşılaşmak için 634. maçına çıkıyor.

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