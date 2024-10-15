Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı Bakü'de Gerçekleşti

Bakü'de Türk Dünyası Sürücülük Eğitimi Konferansı Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de önemli bir etkinlik gerçekleşti. "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" adıyla düzenlenen bu etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneği işbirliğiyle hayata geçirildi. Azerbaycan Bağımsız Nakliyeciler Kamu Birliği'nin de destek verdiği konferansa, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi çeşitli ülkelerden 100'den fazla sürücülük eğitimi kurumu temsilcisi katıldı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Konferans, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nde yapıldı. Törende, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca SÜRSEN Başkanı Nihat Polat, İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu ve Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçöhre Memmedova da etkinlikte hazır bulundu.

Türk Dünyasında Bütünleşme

Konferansta konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Türk dünyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başarısıyla daha güçlü bir şekilde birleştiğini belirtti. Türk dünyası arasında eğitim, kültür ve ticaret alanlarında artan ilişkilerin önemine dikkat çekti. Özer, "Birlikte hareket etmenin gücünü bugün burada bir kez daha yaşıyoruz," dedi.

Sürücü Eğitiminin Kalite Artışı

SÜRSEN Başkanı Polat, sürücü eğitimi kalitesini dünya standartlarına yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Her yıl sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Polat, Türk cumhuriyetlerinde ortak projeler geliştirme niyetinde olduklarını açıkladı.

Konferansın Süresi

Türk devletleri arasında sürücülük eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu konferans, 17 Ekim'e kadar devam edecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Azerbaycan Bağımsız Nakliyeciler Kamu Birliğinin de destek verdiği etkinlikte Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'den sürücülük eğitimi veren okulların yüzü aşkın temsilcisi bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Azerbaycan Bağımsız Nakliyeciler Kamu Birliğinin de destek verdiği etkinlikte Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'den sürücülük eğitimi veren okulların yüzü aşkın temsilcisi bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Azerbaycan Bağımsız Nakliyeciler Kamu Birliğinin de destek verdiği etkinlikte Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'den sürücülük eğitimi veren okulların yüzü aşkın temsilcisi bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Azerbaycan Bağımsız Nakliyeciler Kamu Birliğinin de destek verdiği etkinlikte Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'den sürücülük eğitimi veren okulların yüzü aşkın temsilcisi bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Azerbaycan Bağımsız Nakliyeciler Kamu Birliğinin de destek verdiği etkinlikte Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'den sürücülük eğitimi veren okulların yüzü aşkın temsilcisi bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Azerbaycan Bağımsız Nakliyeciler Kamu Birliğinin de destek verdiği etkinlikte Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'den sürücülük eğitimi veren okulların yüzü aşkın temsilcisi bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Azerbaycan Bağımsız Nakliyeciler Kamu Birliğinin de destek verdiği etkinlikte Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'den sürücülük eğitimi veren okulların yüzü aşkın temsilcisi bir araya geldi.