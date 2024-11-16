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Türk Eczacılar Birliği'nden Eczane Dışı Sağlık Ürünlerine Uyarı

Türk Eczacılar Birliği, sağlık ürünlerinin eczane dışında satışının halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:37
Türk Eczacılar Birliği'nden Eczane Dışı Sağlık Ürünlerine Uyarı

Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Ürünleri İçin Uyarıda Bulundu

Türk Eczacılar Birliği, insan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin eczane dışındaki satış kanallarından piyasaya sunulmasının halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı. Birliğin yaptığı yazılı açıklamada, bu durumun son yıllarda artan ticari kaygılar nedeniyle daha da yaygınlaştığına dikkat çekildi.

Denetimsiz Satışın Riskleri

Açıklamada, özellikle bitkisel ürün ve gıda takviyelerinin eczane dışında, internetteki satış platformlarından ve ulusal marketlerden satışa sunulmasının halk sağlığına yönelik ciddi riskler doğurduğu belirtildi. İnsan sağlığı üzerinde önemli etkileri olan bu ürünlerin piyasa ekonomisine teslim edilmesinin, sağlığa ilişkin hassasiyetleri etkisizleştirdiği gibi, sağlığın önüne ekonomik kazancı koyan yaklaşımları da teşvik ettiği ifade edildi.

Uzman Tavsiyesi Önemli

Birlik, her ne kadar bitkisel ürün ve gıda takviyesi olarak tanımlansa da, bu ürünlerin içerisinde insan sağlığına ciddi etkileri bulunan etken maddeler bulunduğunu belirtti. Dolayısıyla, kişilerin bu takviyeleri kullanmadan önce bir hekimin teşhisi ve eczacı danışmanlığı alması gerektiğinin altı çizildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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