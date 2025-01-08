Türk Edebiyatının Usta Kalemi Selim İleri Hayatını Kaybetti

Selim İleri, 75 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, İstanbul'da 75 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan İleri, edebiyat dünyasında derin izler bıraktı.

Edebiyatın Çeşitli Dallarında Başarılı Eserler

1970'lerden itibaren eser vermeye başlayan Selim İleri, roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı ve inceleme gibi çeşitli edebiyat türlerinde nitelikli yapıtlar sundu. 1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülen İleri, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile ödüllendirildi.

Senarist ve Eleştirmen Olarak Katkıları

Selim İleri, sadece edebiyat alanında değil, 20'nin üzerinde senaryo yazarak sinemaya da büyük katkılarda bulundu. Eserleriyle birlikte, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet gibi pek çok gazete ve dergide eleştiri ve inceleme yazılarıyla yer aldı.

Kültür Sanat Dünyasındaki Katkıları

Köşe yazarlığı da yapan Selim İleri, yazı dizileriyle okurlarına değerli bilgiler sundu. Ayrıca, radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sunarak toplumun bu alandaki bilinçlenmesine katkıda bulundu. Selim İleri'nin anısı, eserleriyle birlikte her zaman yaşayacak.