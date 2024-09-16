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Türk Enerji Bakanları Bişkek'te Toplandı

Kırgızistan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları toplantısında işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:33
Türk Enerji Bakanları Bişkek'te Toplandı

Kırgızistan'da Enerji İşbirliği Toplantısı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyi'nin dördüncü toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar temsil etti.

Katılımcılar ve Amaçlar

Toplantıya Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Kazakistan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Birinci Yardımcısı Sungat Esimhanov, Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Bahtiyor Mamatkarimov, Macaristan Dış Ekonomik İlişkiler ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Petr Starai ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılım gösterdi. Ayrıca Türkiye, Macaristan, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçileri ile gözlemci devletlerin temsilcileri de toplantıda yer aldı.

Enerji Sektöründe İşbirliği

Katılımcılar, TDT çerçevesinde enerji sektöründeki ortak faaliyetleri değerlendirerek çeşitli stratejik belgelerde belirlenen hedefleri ele aldılar. Ayrıca, TDT üyesi ülkeler arasında enerji işbirliğinin güçlendirilmesi, yenilikçi teknolojiler ve yeşil girişimler için bölgesel merkez oluşturulması gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Enerji Rotasının Çeşitlendirilmesi

İbrayev, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk dünyası ülkeleri arasında enerji alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirirken, enerji rotalarının çeşitlendirilmesine yönelik önerilerde bulundu. Katılımcılar, ülkeler arasında elektrik tedariki ve değişimi konusunda işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını ifade ettiler.

Sonuçların Belirlenmesi

Toplantı, alınan kararlara dair Sonuç Bildirgesi'nin imzalanması ile sona erdi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecekteki sürdürülebilir enerji işbirlikleri için önemli bir adım atıldığı vurgulandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'ın...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'ın...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'ın...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'ın...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

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