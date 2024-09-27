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Türk Eximbank'tan İhracatçılara 1 Milyar Avroluk Yeşil Dönüşüm Desteği

Türk Eximbank, ihracatçıların yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak için 1 milyar avro destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:24
Türk Eximbank'tan İhracatçılara 1 Milyar Avroluk Yeşil Dönüşüm Desteği

Türk Eximbank'tan İhracatçılara Yeşil Dönüşüm Desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın yeşil dönüşüm hedeflerinin bir parçası olarak ihracatçılara 1 milyar avro destek sağlayacağını duyurdu. Bu destek, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na uyum sağlamaları amacıyla veriliyor.

Yeşil Dönüşüm İçin Yeni Kaynaklar

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Eximbank'ın 10 yıl vadeli kaynak sağlayacağını belirtti. Bu kaynak, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası garantisi ile sunulacak. Bolat, bu sürecin ihracatçılar için olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu ifade etti.

Küresel Ticaret Dönüşümüne Uyum

Bakan, bakanlık olarak küresel ticaretteki dönüşümlere uyum sağlamak adına dijital ekonomi ve yeşil dönüşüme büyük мән verdiklerini vurguladı. Ayrıca, ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bolat'ın açıklamaları şöyle: "İhracatçılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin küresel ticaret pazarındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik planları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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