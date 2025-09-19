Türk Film Arşivi Bomonti'ye Taşındı

Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Türk Film Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) Balmumcu yerleşkesinden Bomonti yerleşkesine taşındı. Taşıma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile MSGSÜ iş birliğiyle yürütüldü.

Taşıma ve koruma süreci

Birol Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada merkeze emeği geçenleri anarak "Burası sadece filmlerin korunduğu bir yer değil. Burada değerlerimiz, kültürümüz, kimliğimiz, hafızamız korunuyor. Buraya gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz." dedi.

Güven, son dönemde bazı sinemaseverler ve sinema profesyonelleri arasında taşınma konusunda endişe ve soru işaretleri oluştuğunu belirterek "Özelikle Balmumcu yerleşkesiyle ilgili soru işaretleri var. Filmlere, nitrat tabanlı filmlere ne oldu? Biz müdürlük olarak konunun yakın takibindeyiz ve merkezle sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Arşiv müdürü: Taşıma 9 ay sürdü

Merkezin müdürü Dr. Öğretim Üyesi Başak Ürkmez, merkezin geçici arşivinde yaklaşık 120 bin film kutusu ile 100 bin parçaya yakın sinema ekipmanının bulunduğunu, 60 yıldır film sahipleri, sinemalar ve çeşitli kurumlardan toplanmış büyük bir arşiv olduğunu aktardı. Ürkmez, "Bu kadar büyük bir arşivin taşınması 9 ayımızı aldı. Hiçbir parçayı kaybetmeyerek, tek tek filmleri özel taşıma koşullarında, uzman ekiplerce yeni mekanımıza taşıdık." diye konuştu.

Ürkmez, balmumcu yerleşkesinin durumuna ilişkin olarak 2020'den itibaren arşivin ve binanın deprem durumunun çeşitli kurumlara ve İSTON'a raporlandığını, binanın göçme riski tespit edilince rektörlük tarafından boşaltıldığını belirtti. Arşivin uluslararası standartlara uygun olmadığı ve yer değiştirmesi gerektiği yönünde uzman raporları bulunduğunu söyledi.

Yeni merkez: Müze, sinema salonu ve medyatek

Yeni merkez iki ayrı yapıdan oluşacak; enstitü ve arşiv merkezi olarak planlandı. Ürkmez, yeni merkezde 480 kişilik sinema salonu, sinema endüstrisiyle ilgili bir müze ve bir medyatek bölümü olacağını belirtti. Medyatek; araştırmacıların ve gelen konukların görsellere ve belgelerle ulaşabileceği bir alan olarak tasarlandı. Yapının iki aşamalı inşa edileceğini, tasarruf tedbirleri nedeniyle ilk etapta yalnızca eğitim birimlerinin yapılacağını, bütçe elverdiğinde arşiv bölümlerinin tamamlanacağını söyledi.

Merkezin önceki binasının 1974 yapısı olduğunu, zaman içinde yapılan eklentilerle statik yapısının bozulduğunu vurgulayan Ürkmez, yeni binanın Kerem Erginoğlu ve Hasan Çalışlar tarafından uluslararası standartlara göre tasarlandığını aktardı.

Arşivin içeriği ve koruma önlemleri

Ürkmez, arşivdeki 120 bin kutuluk film koleksiyonunun zaman içinde yenileneceğini, filmlerin geldikleri döneme göre numaralandırıldığını söyledi. Arşivde ayrıca 8 bine yakın afiş, senaryolar, kişisel mektuplar ve çok nadir bulunan 13 adet "sinema feneri" afiş bulunduğunu aktardı. Bu afişlerin bir kısmı taşınma sırasında parçalanmış halde bulunmuş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak restorasyon projeleriyle onarılarak İstanbul Sinema Müzesi'nde sergilendi.

Nitrat tabanlı filmlerin özel koşullarda korunması gerektiğine dikkat çeken Ürkmez, nitrat filmlerin 4 derecede, diğer filmlerin ise 11-12 derecede saklanması gerektiğini belirtti. Bu nedenle iklimlendirme sisteminin sürekli değişkenlik gösterdiğini, yangın ve patlama riskine karşı yeni bir gaz sisteminin kurulduğunu ve İtalya'dan uzmanlar ile İngiltere Film Enstitüsü ile paylaşılan denemelerin yapıldığını söyledi.

Ulusal Film Arşivi hedefi

Ürkmez, Türk Film Arşivi'nin uzun süredir kademeli taşınarak uluslararası nitelikte bir arşive dönüştürülmesinin hedeflendiğini; arşivin daha önce tam erişime açık olmaması nedeniyle yanlış kanılar oluştuğunu, amaçlarının arşivi dünyadaki örnekleriyle eşitlemek olduğunu vurguladı. Nitrat tabanlı filmler, Bakanlık koordinasyonuyla Ankara'da yeni yaptırılan arşiv alanına taşındı ve burada uluslararası standartlara uygun saklama koşullarında korunuyor.

Balmumcu'daki yıkım sürecinin ardından hayata geçirilecek Ulusal Film Arşivi Binası Projesi, Erginoğlu ve Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlandı. Yeni yapıda uluslararası standartlarda film arşivleri, endüstriyel sinema müzesi, medyatek, eğitim stüdyoları ve film laboratuvarları yer alacak.

Ürkmez, merkezin isminin Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kalacağını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle merkezin yapısı altında bir ulusal film arşivi kurulmasının amaçlandığını söyledi. Arşivin taşınma sürecinin tüm aşamaları ve raporları üniversitenin web sitesinde paylaşıldı.

