Türk Firmaları BAE'de 6 Milyar Dolarlık Metro İhalesini Kazandı

Türk Firmalarından Tarihi Başarı

Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Türk şirketleri Mapa ve Limakın dahil olduğu konsorsiyumun, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son yılların en büyük ihalesini kazandığını açıkladı. Projenin toplam değeri 20,5 milyar dirhem (yaklaşık 6 milyar dolar) olarak belirlendi.

Proje Detayları ve Önem

Şaylan, “Konsorsiyum, Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi (RTA) ile projenin açıklandığı günden itibaren temasta bulunarak bu başarıyı elde etti” ifadelerini kullandı. Projenin inşaatının Türk firmaları tarafından, altyapının ise Çinli ortaklarla gerçekleştirileceğini belirtti.

“Proje, hem finansal açıdan hem de teknik yeterlilik bakımından güçlü bir rekabet içinde kazanıldı” diyen Şaylan, Dubai metrosu hikayesinin Türk firmalarıyla başladığını vurguladı. Ayrıca, “Yeni hattın projesini de Türk firmaları üstlenmiş bulunuyor, bu durum bizi mutlu ve gururlu kılıyor” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm

Şaylan, Dubai Metrosu Mavi Hattı'nın ilk yeşil lisansa sahip ulaştırma projesi olduğunu da vurguladı. Proje, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda alınan kararlar doğrultusunda geliştirildi.

“Projenin sürücüsüz ve elektrikli olması” özelliği ile karbon sıfır hedeflerine katkıda bulunacağı da belirtiliyor.

Türkiye-BAE İlişkileri Gelişiyor

Başkonsolos Şaylan, Türkiye-BAE ticaret hacminin 2023'te rekor seviyeye ulaştığını ve bu sene benzer rakamların öngörüldüğünü belirtti. Türkiye'den pek çok firmanın BAE'ye yatırım yaptığını ve bu süreçte yenilebilir enerji ve savunma sektörlerinin ön plana çıktığını açıkladı.

“2023'teki ziyaret sırasında toplam 50 milyar dolar değerinde mutabakat imzalandı ve bu anlaşmalar yavaş yavaş hayata geçiyor” diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini parlak olarak değerlendirdi.

Mavi Hat Projesi Hakkında

Mavi Hat Projesi, mevcut metro hattını 30 kilometre daha uzatacak ve 14 yeni istasyon ekleyecek. Projenin Eylül 2029'da tamamlanması bekleniyor. RTA Genel Müdürü Mattar Al Tayer, projenin ihalesine 15 küresel şirketin katıldığını ve Mapa-Limak-CRRC konsorsiyumunun kazanan olarak belirlendiğini açıkladı.