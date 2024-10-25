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Türk Firmaları Irak'ta Sulama Altyapısını Geliştiriyor

Irak Su Kaynakları Bakanı, Türk şirketlerle sulama altyapısı için mutabakata varıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:08
Türk Firmaları Irak'ta Sulama Altyapısını Geliştiriyor

Türk Firmaları, Irak'ın Sulama Altyapısını Güçlendirecek

Irak Su Kaynakları Bakanı Avn Diyab, Türk şirketlerin katkılarıyla sulama projelerinin altyapısının geliştirileceğini duyurdu. Diyab, alt yapı çalışmaları için toplamda 6 proje Türk tarafına verildiğini belirterek, Irak'tan bir teknik heyetin sulama projelerini görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.

Ülkeler Arası İşbirliği

Diyab, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye bizim için çok etkili bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve Başbakan Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında her iki tarafın da fayda sağlayacağı önemli bir çerçeve anlaşması yapıldı." dedi. Bu anlaşmada Türkiye'nin Irak’taki sulama çalışmalarına katkıda bulunma talebinin de bulunduğunu söyledi.

Gelecek Projeler Üzerine Görüşmeler

İlk aşamada Türk firmaları tarafından yapılacak projelerin bir kısmının belirlendiğini söyleyen Diyab, "Bu projelerin en önemlisi sulama projesi. Türk tarafı bu projeleri yürütmeye hazır olduğunu ifade etti. Projeler, Bakanlar Kurulu'ndaki Danışma Kurulu tarafından takip ediliyor. Tasarımların modern standartlara göre güncellenmesini talep ettik." dedi.

Sulama İhtiyacını Karşılayacak Projeler

Diyab, "Eğer Türkiye, Amara şehri sulama projesi gibi projeleri hayata geçirirse, Irak'ın güneyinde su ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu sayede su israfı konusundaki tartışmalar sona erecek." diyerek, önümüzdeki günlerde bir teknik heyetin Ankara'da Türk tarafıyla bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

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