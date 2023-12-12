Türk futbolunun kara gecesi: Hakeme saldırı dünya basınında

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelen MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonunda hakeme saldırı gerçekleşti. Maçın tamamlanmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya maçın başhakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Dünya basını bu olayı konuşuyor.

Türk futbolunun kara gecesi: Hakeme saldırı dünya basınında
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Olay Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan müsabaka sonrasında yaşandı. Karşı karşıya gelen iki Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında yapılan futbol maçı 1-1 beraberlikle sonlandı. Maçı bitiren son düdükten sonra ise olay yaşandı. Saha içerisine giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının şiddeti ile yere düşen Meler yerde de saldırı ile karşılaştı. Olayın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'e destek mesajları geldi. Türk futbolu için kara gece olarak kayıtlara geçen olay dünya basınında da yer aldı. 

Hakem Saldırısı Dünya Basınında Manşet Oldu!

Olaya ilişkin tepkilerden biri de İspanya'nın spor portalı AS'tan geldi. AS haberinde, "Başkan sahaya indi ve hakeme yumruk attı." başlığı yer alırken detay kısmında ise "Türkiye liginde, hakeme çok kızan Ankaragücü başkanı hakemin yanına gelip ona yumruklu saldırı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de ise konu Daily Mail manşetine taşındı. Daily Mail tarafından yapılan haberde,

"Ankaragücü başkanı Türkiye Süper Liginde Rizespor ile berabere kaldıktan sonra hakemin suratına yumruk attı, diğerleri de utanç verici sahnelerde hakemin kafasını tekmeledi" manşeti atıldı. 

Portekiz A Bola ise "Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından, Ankaragücü Başkanı Koca hakeme dönerek bir açıklama istedi. Görüntüler diyaloğa yeniden döndüğünde Faruk Koca'nın Halil Meler'e saldırdığı görülüyor." ibareleri kullandı.

Fransız basınından So Foot, "Ankaragücü başkanı gergin geçen Rizespor maçının ardından hakeme vurdu" başlığını kullandı.

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