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Türk Girişimciler Londra'da Yatırımcılarla Buluşuyor

İTÜ ARI Teknokent, 15 girişimi Londra'da global yatırımcılarla tanıştıracak.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:47
Türk Girişimciler Londra'da Yatırımcılarla Buluşuyor

Londra'da İlk Global Demo Day

İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'den 15 teknoloji girişimini 26 Eylül'de Londra'da düzenleyeceği Big Bang London Demo Day etkinliğinde, binden fazla global yatırımcıyla buluşturacak.

Big Bang London Demo Day'in Detayları

Canary Wharf bölgesindeki Level 39'da gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, Prof. Dr. Attila Dikbaş liderliğinde, 60'tan fazla yatırımcı ile girişimciler arasında yeni iş birlikleri oluşturmayı amaçlıyor.

Girişimciler için Yeni Fırsatlar

İTÜ ARI Teknokent'in düzenlediği bu etkinlik, 2012 yılından bu yana geleneksel hale gelen Big Bang Startup Challenge çerçevesinde, girişimcileri daha geniş bir kitleye tanıtmayı hedefliyor. Dikbaş, "Bu yılki etkinlik, Türkiye'nin uluslararası alanda ihracat hedefi doğrultusunda önemli bir adım. Girişimlerimizi 1-20 Eylül tarihleri arasında yatırımlar için hazırlayacağız ve bu süreçte etkili bir networking oluşturacağız," dedi.

İnnovasyon İçin Yeni Kapılar

Özellikle Innogate programlarıyla global pazarlara girişin yollarını açan İTÜ ARI Teknokent, bu etkinlikle Türkiye'nin inovasyon merkezi olma hedefini sürdürüyor. Dikbaş, "İnanıyorum ki bu tür uluslararası programlar, İstanbul’dan küresel pazarlara açılan bir kapı işlevi görecek," şeklinde konuştu.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, açıklamalarda bulundu.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, açıklamalarda bulundu.

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