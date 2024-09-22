Türk Gönüllü Sağlık Ekibi Uganda'da Hastaları Tedavi Ediyor

Türk Gönüllü Sağlık Ekibi Uganda'da Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliği ile Uganda'da gönüllü sağlık hizmetleri sunuluyor. 18 kişilik sağlık ekibi, Jinja Devlet Hastanesi'nde bir haftada 1000’den fazla hastayı tedavi etti.

Sağlık Hizmetlerinin Önemi

Uzman doktorlar, hemşireler ve anestezi teknisyenlerinden oluşan ekip, ameliyatları ile bölgede sağlık sorunlarını çözmeye büyük katkı sağlıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyon sayesinde, birçok hasta sağlığına kavuştu.

Ejau Lubega, kardeşinin boynundan alınan 2 kiloluk kitleyle ilgili olarak, "Kardeşim yıllardır bu kitle ile yaşıyordu. Ameliyat ile sağlığına kavuştu, mutluyum!" dedi. Lubega, Türk doktorlara teşekkür ederek daha fazla böyle organizasyonların yapılması gerektiğini vurguladı.

Yardım ve Destek Hizmetleri

Gönüllü sağlık ekibi, yanında getirdiği 56 kutu ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünlerini hastalar için kullandı. Ayrıca, ağır hastalara gıda yardımı da yaparak, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanında birçok hastanın ameliyat edilmesi planlanıyor.

Sağlık organizasyonu, 26 Eylül’e kadar devam edecek ve toplamda 100 ameliyatın gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ekip ayrıca, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaparak, su kuyusu açma çalışmalarını da sürdürüyor.