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Türk Halk Müziği Sanatçısı Rıza Konyalı, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk halk müziği sanatçısı Rıza Konyalı, 92 yaşında hayatını kaybederek İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının anıları, torunları tarafından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:19
Türk Halk Müziği Sanatçısı Rıza Konyalı, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'de Türk Halk Müziği Efsanesi Rıza Konyalı'nın Cenazesi Düzenlendi

Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Rıza Konyalı, 92 yaşında İzmir'deki huzurevinde yaşamını yitirdi. Konyalı'nın cenazesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Hatay Murat Reis Camisi'ne getirildi.

Cenaze Töreninde Duygu Dolu Anlar

Cenaze töreninde öğle namazı sonrasında Rıza Konyalı için dualar edildi. Sanatçının oğlu Elvan Konyalı ve torunları Keremcan ile Beril Konyalı taziyeleri kabul etti. Konyalı'nın naaşı, namazın ardından Seferihisar Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Torunlarından Duygusal Veda

Rıza Konyalı'nın torunu Keremcan Konyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedesinin dolu bir yaşam sürdüğünü belirtti. "Dedem bana turnelerini anlatırdı. En çok bu şarkıyı sevdiler, en çok bu şarkıda oynadılar" şeklinde konuşan Keremcan, dedesiyle geçirdiği anıları değerlendirdi.

Diğer torunu Beril Konyalı ise, "Bağlamasını bana emanet etti. Onu her elime aldığımda dedemi hatırlayacağım" dedi.

Huzurevi Müdüründen Anma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş, Konyalı'nın huzurevindeki yaşamını anlatarak, onun eşsiz duruşunun ve sanatçı kimliğinin bir örnek olduğunu söyledi. Konyalı'nın, huzurevi sakinleriyle neşeyle vakit geçirdiği ve etkinliklerde coşkuyla sahne aldığı ifade edildi.

Müziğe Doyulmaz Bir Hayat

1933 yılında Konya'nın Dolapçami Mahallesi'nde dünyaya gelen Rıza Konyalı, müziğe cura çalarak başlamıştı. Ailesi, onun yeteneğini fark edince evdeki iki atı satarak ona bağlama aldı. Asker dönüşü İzmir'e yerleşen Konyalı, sesi ve bağlama hüneriyle dikkat çekti.

Sanatçı, 450 taş plağı, Ferdi Tayfur, Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü sanatçıyla paylaşarak Türk halk müziğine büyük katkılarda bulundu. 2019 yılında hayat arkadaşı Ecmel Konyalı'nın vefatının ardından huzurevine yerleşen Konyalı, yaşına rağmen müzikten vazgeçmedi ve her zaman müzik isteğini yerine getirdi.

İzmir'de kaldığı huzurevinde 92 yaşında yaşamını yitiren, Türk halk müziğinin önemli...

İzmir'de kaldığı huzurevinde 92 yaşında yaşamını yitiren, Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Rıza Konyalı için Hatay Murat Reis Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Konyalı'nın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere Seferihisar Yeni Mezarlığına götürüldü.

İzmir'de kaldığı huzurevinde 92 yaşında yaşamını yitiren, Türk halk müziğinin önemli...

İzmir'de kaldığı huzurevinde 92 yaşında yaşamını yitiren, Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Rıza Konyalı için Hatay Murat Reis Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Konyalı'nın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere Seferihisar Yeni Mezarlığına götürüldü.

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