Türk Hava Kurumu'nun Sigorta Şirketi Halka Açılıyor

Türk Hava Kurumu'ndan Yenilik: Sigorta Şirketi Halka Açılıyor

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, kurumun hava araçlarının sigortasını yapan şirketin bu yıl halkın hizmetine sunulacağını duyurdu. Yurtnaç, bu adımın hem vatandaşlara katkı sağlamak hem de kuruma gelir getirmek amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Yurtnaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Hava Kurumu’nun 1925 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatarak, 2023 yılının sonunda kayyum heyeti olarak görev aldıklarını söyledi.

THK'nın hedeflerinden biri havacılığın ve hava sporlarının yayılmasını sağlamakken diğer yandan savunma sanayisini desteklemek olduğunu belirten Yurtnaç, “Kurumumuz 2010 yılından bu yana türlü idari, mali ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldı. Göreve geldiğimizde bu sorunları aşmak için bir plan belirledik ve idari olarak küçülmeye gitme kararı aldık.” dedi.

“THK'nin 100. Yıldönümünde Halkın Hizmetine Açılıyor”

Yurtnaç, THK'nin borçlarını ödedikten sonra yeni hukuki düzenleme çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Ayrıca, vakfın bünyesinde bir üniversite ve sekiz anonim şirket bulunduğunu ifade ederek, göreve geldiklerinde bazı pasif şirketleri kapatmak zorunda kaldıklarını vurguladı. Bu projelerden yalnızca hava araçlarının sigortasını yapan şirketin halka açılacağını dile getirdi.

Yurtnaç, “THK'nin hava araçlarının sigortasını yapan şirket, hem vatandaşımıza hizmet edecek hem de kuruma gelir sağlayacak. Bu hizmet, THK'nin şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.” diye ekledi.

Son olarak, ihtiyaç duyan herkesi bu hizmeti almaya davet eden Yurtnaç, devletin manevi desteğiyle sürdürülen THK'nın, halkın maddi katkısıyla varlığını devam ettirdiğini ve bu katkının sigorta şirketi üzerinden de süreceğini belirterek sözlerini tamamladı.