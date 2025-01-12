Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de Eğitim Görevi

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti. Milli Savunma Bakanlığı, bu önemli faaliyetle ilgili detayları paylaştı.

Eğitim Görevinin Amacı

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Türk Hava Kuvvetleri, özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak, Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Karadeniz'de de eğitim görevlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz'deki Faaliyetler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip uçakların katıldığı eğitim, bölgedeki hava güvenliğini sağlamak ve askeri yetenekleri artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu tür eğitim görevleri, Türk Hava Kuvvetleri'nin ulusal güvenliğe katkısını pekiştirmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.