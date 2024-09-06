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Türk Hava Yolları'ndan Doğu Avrupa'ya Özel Uçuş Fırsatları

Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa'ya avantajlı uçuşlar sunuyor. Bilet fiyatları 109 dolardan başlıyor!

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:00
Türk Hava Yolları'ndan Doğu Avrupa'ya Özel Uçuş Fırsatları

THY'den Kaçırılmayacak Fırsatlar

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa'nın çeşitli noktalarına yönelik düzenlediği yeni kampanya ile dikkat çekiyor. Fiyatlar, gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlamaktadır.

Hangi Ülkeler ve Fiyatlar?

THY'nin Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı koltuk sayısına sahip bu kampanya 18 farklı noktayı içeriyor:

  • Köstence: 109 dolar
  • Tiflis, Batum, Sofya, Bükreş, Cluj: 139 dolar
  • Budapeşte, Krakow, Varna: 159 dolar
  • Bakü, Vilnius: 179 dolar
  • Gence, Nahcivan: 189 dolar
  • Varşova: 199 dolar

Özel Seyahat Tarihleri

Kampanya kapsamında, 6-17 Eylül tarihleri arasında bilet alınması halinde 1 Kasım 2024-31 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatler için bu fırsatlardan yararlanmak mümkün olacak.

Ek olarak, Prag'a seyahat etmek isteyenler 1 Ekim 2024-31 Mart 2025 tarihleri arasında 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Daha Fazla Bilgi İçin

Kampanya detayları için THY’nin resmi internet sitesi ziyaret edilebilir veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezi aranabilir. Bilet fiyatlarının, satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Bu fırsatlar, seyahat tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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