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Türk Hava Yolları Temmuz 2024 Yolcu Raporu

THY, Temmuz 2024'te 8,3 milyon yolcu taşırken doluluk oranı yüzde 85,2 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 20:00
Türk Hava Yolları Temmuz 2024 Yolcu Raporu

Türk Hava Yolları Temmuz 2024 Yolcu Raporu

Türk Hava Yolları (THY), Temmuz 2024'te %85,2 doluluk oranıyla 8,3 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Bu bilgi, THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla paylaştığı Temmuz 2024 trafik sonuçlarında yer aldı.

Yolcu Sayısında Azalış

THY, Temmuz 2023 döneminde 8,6 milyon yolcu taşırken, bu yılın aynı döneminde %2,6'lık bir azalışla 8,3 milyon yolcu sayısına geriledi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise %6,8 artış göstererek 2,9 milyona ulaştı.

Doluluk Oranları ve Koltuk Kapasitesi

Yolcu doluluk oranı Temmuz 2024'te, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak %85,2 seviyesine indi. Yurt dışı doluluk oranı %84,3, yurt içi doluluk oranı ise %93,3 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 21,9 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yıl %5,1 artışla 23 milyara yükseldi.

Kargo Taşımacılığı Yükselişte

Taşınan kargo ve posta hacmi ise, geçtiğimiz yıl Temmuz'da 142,6 bin ton iken, %20,7 artışla bu yıl 172,1 bin ton olarak kaydedildi.

Yılın İlk Yedisi İçin Genel Değerlendirme

THY'nin Ocak-Temmuz 2023 dönemindeki toplam yolcu sayısı 47,3 milyonken, bu yıl %3,5 artışla 48,9 milyona yükseldi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Temmuz 2023'te 16,9 milyon iken, bu yıl %7,6 artarak 18,2 milyon oldu.

Doluluk ve AKK Durumu

Bu dönemde yolcu doluluk oranı 0,8 puan düşüşle %81,5, yurt dışı yolcu doluluğu %81, yurt içi yolcu doluluğu ise %86 olarak gerçekleşti. Ayrıca, Ocak-Temmuz 2023 döneminde 132,7 milyar olan AKK, %9,3 artışla 145,1 milyara yükseldi. Taşınan kargo ve posta hacmi 890,4 bin ton iken, bu yıl %30,4 artışla 1,2 milyon ton seviyesine ulaştı.

Filodaki Uçak Sayısı

Temmuz 2024 itibarıyla THY'nin filosundaki uçak sayısı 458 olarak belirlendi.

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