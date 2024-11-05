Türk Hava Yolları Yenilenen Çocuk Oyuncak Setlerini Tanıttı

THY, Çocuk Yolcular İçin Yenilenen Oyuncak Setlerini Tanıttı

Türk Hava Yolları (THY), 5 saat ve daha uzun süren uluslararası uçuşlarında seyahat eden küçük yolcularına özel yenilikler sunuyor. Uçuş süresine göre farklılaşan ve toplamda 5 setten oluşan "Yol Arkadaşım" konsepti, çocukların seyahat deneyimlerini daha eğlenceli hale getirirken, oyuncak çeşitliliğiyle de koleksiyon yapma imkanı sağlıyor.

Yeni Setler, Gelişim Odaklı

THY Çocuk Kulübü, beş minik kaşifi ön plana çıkaran yeni oyuncak setlerini, her yaş grubunun gelişimsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladı. Uzun uçuşlarda servis edilecek olan bu setler, 2-6 ve 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak tasarlandı.

Eğitici Aktivitelerle Zenginleştirilmiş Setler

Setlerdeki "tangram", çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olurken, "kamp seti" konsepti çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasını destekliyor. Peluş oyuncaklar ise, çocukların duygusal gelişimlerine katkı sağlayarak güven duygusunu pekiştiriyor.

Hayal Güçlerini Geliştiriyor

Önceki oyuncak konseptinde de yer alan pilot şapkaları ve uçaklar, çocukların hayal gücünü ve öğrenme merakını artırarak gelecekteki ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyor. Ayrıca etkinlik kitapçıkları ve boya kalemleri, çocukların el ve göz koordinasyonlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Kültürel Bilinç ve Çevre Duyarlılığı

Türkiye'nin kültürel zenginlikleri doğrultusunda etkinlik içeriği sunarak küçük gezginlerin kültürel mirası tanımasını hedefleyen THY, yeni oyuncak setlerinde çevre dostu ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmaya özen gösteriyor. Böylece minik misafirlerinin gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY), 5 saat ve üzeri süren dış hat seferlerinde seyahat edecek çocuk misafirlerine yenilenmiş oyuncak setlerini sunacak.