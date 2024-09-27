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Türk Heyeti ve Delegasyonlar, Netanyahu'nun BM Konuşmasını Protesto Etti

Türk heyeti, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını protesto etmek için salonu terk etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:44
Türk Heyeti ve Delegasyonlar, Netanyahu'nun BM Konuşmasını Protesto Etti

BM Genel Kurulu'nda Protesto

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Türk heyeti ve birçok uluslararası delegasyon, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun konuşmasını protesto etmek amacıyla salonu terk etti.

Protestonun Nedeni

Delegasyonlar, Netanyahu'nun yaptığı açıklamaları kabul edilemez buldu. Salondan ayrılan temsilciler, barış ve uzlaşı çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun daha aktif bir rol oynaması gerektiğini vurguladılar.

Uluslararası Tepkiler

Bu olay, uluslararası arenada dikkat çekti ve birçok ülke, Netanyahu'nun ifadelerine karşı sert tepkiler gösterdi. BM Genel Kurulu'ndaki bu protesto, bölgedeki gerginliği artırabilecek nitelikte.

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