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Türk Heyeti Venezuela Ombudsmanlık Ofisi'ni Ziyaret Etti

Türk heyeti, Venezuela'daki seçim gözlemi için Ombudsmanlık Ofisi'ni ziyaret etti. İki ülke arasında işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 04:03
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 04:03
Türk Heyeti Venezuela Ombudsmanlık Ofisi'ni Ziyaret Etti

Türk Heyeti Venezuela'nın Karakas Şehrinde İşbirliği Adımı Attı

Venezuela'daki devlet başkanı seçimlerini gözlemlemek üzere ülkede bulunan Türk heyeti, TBMM, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır.

Ombudsmanlık Ofisi Ziyareti

Heyet, başkent Karakas'taki Ombudsmanlık Ofisini ziyaret ederek, burada bir mutabakat zaptı imzaladı. Ombudsmanlık Ofisi Direktörü Alfredo Ruiz Angulo, konuşmasında, iki ülkenin birçok konuda işbirliği yapma ve tecrübe paylaşımında bulunma arzusunu dile getirdi.

Türkiye ve Venezuela Arasındaki İlişkiler

Angulo, mutabakat zaptı ile Türkiye ve Venezuela'da yaşayan vatandaşların sorunlarına daha yakından eğileceklerini belirtti. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Venezuela seçimlerinin, bölge halkına huzur, barış ve refah getirmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Eğitim Faaliyetleri

Malkoç, Türkiye'nin Maarif Vakfı aracılığıyla Venezuela'da açtığı üç okuldan bahsederek, "Okul mezuniyet törenine katıldık, göğsümüz kabardı." dedi. Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü'nün Temsilciliği'nin de varlığının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Ticaret ve Dayanışma Vurgusu

İki ülke ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını belirten Malkoç, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı ambargoya karşı Türkiye'nin Venezuela halkıyla birlikte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki güçlü diyaloğa dikkat çekti.

Venezuela'nın Duyarlılığı

Malkoç, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Venezuela'nın sergilediği duyarlılığı da unutmadı. "7 Ekim'den bu yana 40 binin üzerinde insan katledilirken, birçok ülke zalim İsrail'e destek verirken, Venezuela insanlık ve hukuk adına net bir tavır sergilemiştir," ifadelerini kullandı.

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