Türk-Hollanda Dostluk Ormanı'na 10 Bin Fidan Dikiliyor

Türk-Hollanda Dostluğu'na 10 Bin Yeni Fidan

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Marmaris'te düzenlenen etkinlikte Türk-Hollanda dostluğunun 100. yılını kutluyor. Etkinlikler çerçevesinde, Muğla'nın Marmaris ilçesine 10 bin fidan dikiliyor.

Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı

Türkiye ve Hollanda arasındaki Dostluk Antlaşması 1924 yılında imzalanmıştı. Bu özel anısını kutlamak amacıyla 2022 yılında oluşturulan Türk-Hollanda Dostluk Ormanında fidan dikme töreni yapıldı.

Törene Katılanlar

Etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Marmaris Hollanda Fahri Konsolosu Murat Azgun, Marmaris Orman İletme Müdürü Gökhan Şahin ve birçok elçilik görevlisi ile öğrenci katıldı. Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak can suyunu verdiler.

NP2E Vakfı ve Eğitim İş Birliği

Etkinlik kapsamında, daha önce dikilen fidanların gelişimi de gözlemleniyor. NP2E Vakfı'nın yürütücülüğünde, Hollanda Wageningen Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğrencileri birlikte çalışma yapıyor.

Belediye Başkanından Anlamlı Mesaj

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, doğanın dostluğu güçlendirdiğine vurgu yaptı. Wijnands ise, fidan dikiminde bulunanlara kolaylık dilerken, dostluğun sürekliliği için daha birçok fidanın dikileceğini belirtti.

Toplamda 10 Bin Fidan

Etkinlikler kapsamında, hatıra ormanına toplamda 10 bin fidan dikilmesi planlanıyor. Bu sayede Türk-Hollanda dostluğunu güçlendirmek adına önemli bir adım atılmış oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.