DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.467.561,3 0,51%

Türk İhtiyat Taburu Kosova'ya İntikal Etti

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk ihtiyat taburunun intikali tamamlandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:52
Türk İhtiyat Taburu Kosova'ya İntikal Etti

NATO'nun Türk İhtiyat Taburu Kosova'da

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk ihtiyat taburunun, Kosova’ya intikali tamamlandı. KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk ihtiyat taburunun bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğinin yerini alacağı vurgulandı.

Türk Birliği Faaliyetleri

Açıklamada, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı yaklaşık 350 personelin, KFOR birlikleriyle birlikte bir dizi faaliyet yürüteceği ve güvenlik durumundaki gelişmelere yanıt vermek üzere görevlendirileceği kaydedildi.

Güvenlik Gücü Olarak KFOR

KFOR'un, uzun süredir devam eden Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak, potansiyel gerilim risklerini önlemek ve her türlü güvenlik senaryosuyla başa çıkmak için güçlü bir konumda olduğu belirtildi. KFOR, 12 Haziran 1999'da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, Kosova'da güvenlik ve istikrar sağlamak amacıyla göreve başlamıştır.

Günümüzde, KFOR çatısı altında 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel etkin bir şekilde görev yapmaktadır. Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev alıyor ve son dönemde kuzey bölgelerde yaşanan gerilimler nedeniyle varlığını artırarak devriye faaliyetlerine devam etmektedir.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında...

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen Türk ihtiyat taburunun Kosova’ya intikali tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üniversite Öğrencilerine Müjde: Burs Miktarı Artıyor
2
Esed ve Ailesi Moskova'ya Ulaştı: Rusya Sığınma Teklifinde Bulundu
3
Çorum'da Seyir Halindeki Araca Tüfekli Saldırı: Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
4
Bakan Göktaş, Trabzon'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti
5
Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi
6
Beşşar Esed ve Ailesi Rusya'ya Sığındı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Gençlerle Buluştu: 'Geleceğimiz Gençlerdir'

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor