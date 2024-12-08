Türk İhtiyat Taburu Kosova'ya İntikal Etti

NATO'nun Türk İhtiyat Taburu Kosova'da

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk ihtiyat taburunun, Kosova’ya intikali tamamlandı. KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk ihtiyat taburunun bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğinin yerini alacağı vurgulandı.

Türk Birliği Faaliyetleri

Açıklamada, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı yaklaşık 350 personelin, KFOR birlikleriyle birlikte bir dizi faaliyet yürüteceği ve güvenlik durumundaki gelişmelere yanıt vermek üzere görevlendirileceği kaydedildi.

Güvenlik Gücü Olarak KFOR

KFOR'un, uzun süredir devam eden Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak, potansiyel gerilim risklerini önlemek ve her türlü güvenlik senaryosuyla başa çıkmak için güçlü bir konumda olduğu belirtildi. KFOR, 12 Haziran 1999'da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, Kosova'da güvenlik ve istikrar sağlamak amacıyla göreve başlamıştır.

Günümüzde, KFOR çatısı altında 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel etkin bir şekilde görev yapmaktadır. Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev alıyor ve son dönemde kuzey bölgelerde yaşanan gerilimler nedeniyle varlığını artırarak devriye faaliyetlerine devam etmektedir.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen Türk ihtiyat taburunun Kosova’ya intikali tamamlandı.