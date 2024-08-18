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Türk İnsani Yardım Görevlisi Madagaskar'da Gözaltında

Ahmet Temel, Madagaskar'da gözaltına alındı; yardım faaliyetleri durdu, destek gösterileri başladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:59
Türk İnsani Yardım Görevlisi Madagaskar'da Gözaltında

Ahmet Temel'in Gözaltı Süreci

Madagaskar'da yaklaşık 5 yıldır insani yardım çalışmaları yürüten Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel, geçen gün sabah saatlerinde yerel jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dernekten Yapılan Açıklama

Dernek, Temel’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, gözaltı süresinin üzerinden 24 saat geçmesine rağmen serbest bırakılmadığını duyurdu.

Yardım Faaliyetlerinin Durdurulması

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'dan 900 kilometre uzaktaki Toliara şehrinde 6 kişilik insani yardım ekibiyle faaliyet gösteren dernek, gözaltı nedeniyle yardım çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı.

İnsani Yardım İhtiyacına Destek Gösterileri

Temel’in gözaltına alınmasının ardından, bölgede ihtiyaç sahipleri günün sıcak yemek, temiz su ve ekmek gibi yardım malzemelerinden mahrum kaldı. Bu durum üzerine, ihtiyaç sahipleri karakol önünde toplanarak Ahmet Temel’e destek vermek için gösteri yaptı; ancak kalabalık, polis tarafından dağıtıldı.

Büyükelçilikten Müdahale

Olayın gelişimi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin Antananarivo Büyükelçiliği, yerel makamlarla iletişime geçerek durumu yakından takip ediyor.

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