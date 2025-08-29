TÜRK-İŞ Ağustos 2025: Açlık Sınırı 27 bin 111 lira, Yoksulluk Sınırı 88 bin 310 lira

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını ölçmek amacıyla yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2025 sonuçlarını açıkladı. Araştırma, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme ile zorunlu diğer harcamalarını aylık bazda hesaplayarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Araştırmanın özeti

Ankara'da yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin aylık açlık sınırı 27 bin 111 lira, zorunlu diğer harcamalar dahil yoksulluk sınırı 88 bin 310 lira olarak belirlendi. Araştırma ayrıca, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin 34 bin 981 lira olduğunu ortaya koydu.

Fiyat değişimleri ve oranlar

Ankara'da dört kişilik ailenin gıda için yaptığı asgari harcama aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 2,64yüzde 40,68 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 41,46 olarak kaydedildi.

Gıda ve besin gruplarındaki hareketler

Süt, yoğurt ve peynir grubunda süt fiyatlarının artış eğilimi sürdü; yoğurt ve peynir fiyatları yüzde 4 artış gösterdi. Et grubunda, Et ve Süt Kurumu'nun bazı marketlere etleri düşük fiyattan vermesi nedeniyle dana etinde kısmi düşüş gözlenmesine karşın, genel et fiyatlarında belirgin bir değişim kaydedilmedi. Balıkta, avlanma dönemi başlayana dek hesaplamada esas alınan kültür balıklarının ortalama fiyatı genelde sabit kaldı.

Tavuk etinin kilogram fiyatında yüzde 8 artış tespit edildi. Yumurtanın fiyatı ise geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi. Kuru baklagillerde (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) fiyatlar bir miktar yükseldi; en yüksek artış yüzde 9 ile yeşil mercimekte görüldü.

Semt pazarlarında yeşil soğan ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatlarında artış kaydedildi. Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik grubunda ekmek fiyatı yükseldi; Ankara'da 200 gram ekmek 12,5 liradan yüzde 20 artışla 15 liraya çıktı. Bu grubun diğer ürünlerinde de artışlar gözlemlendi; en yüksek artış yüzde 6 ile pirinçte oldu.

Yağlar, baharat ve diğer temel ürünler

Temel yağ ürünlerinde ayçiçeği yağı, tereyağı ve margarin kilogram fiyatlarında artış görüldü. Buna karşın zeytinyağının kilogram fiyatı bir miktar düştü. Siyah zeytin fiyatı artarken, yeşil zeytin fiyatı düştü. Yağlı tohum ürünlerinde önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Baharat ürünlerinden karabiberin kilogram fiyatında artış izlendi; diğer baharat fiyatları ise genel olarak sabit kaldı. Çayın kilogram fiyatında ortalama yüzde 8,5 artış, ıhlamurun kilogram fiyatında ortalama yüzde 10 artış tespit edildi. Pekmez, şeker, bal ve reçel gibi ürünlerin kilogram fiyatında bir miktar artış; salçanın kilogram fiyatında ise ortalama yüzde 10 artış görüldü.