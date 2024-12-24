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TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Toplantısına Katılmama Kararını Açıkladı

TÜRK-İŞ, asgari ücret toplantısına bilgilendirme yapılmadan düzenlendiği gerekçesiyle katılmadı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:57
TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Toplantısına Katılmama Kararını Açıkladı

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 24 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştireceği toplantıya yönelik katılmama kararı alındığını açıkladı. Yönetim Kurulu, bu kararın gerekçesini "bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenmesi" olarak belirtti.

Açıklamada, asgari ücretin, işçilerin ve ailelerinin insana yakışır geçim şartlarını sağlamak için asgari seviyede olması gerektiği vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla 10 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Komisyon, bugüne kadar üç kez bir araya geldi. Ancak bu toplantılarda hükümet ve işveren tarafının herhangi bir ücret teklifi sunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Komisyon çalışmalarında ülkenin ekonomik durumu ile ilgili veriler paylaşılmış, ancak işçilerin geçim şartlarına dair resmi bir öneri sunulmamıştır" denildi. Ayrıca, asgari ücretin işçinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için gereken bir seviyede belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Komisyon bünyesindeki işçi temsilcileri de bu noktayı vurgulayarak, geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 19 Aralık'ta yaptığı olağanüstü toplantıda asgari ücretle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Bu toplantıya Komisyon'da görev yapan işçi temsilcileri de katıldı ve belirlenen asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Başkanlar Kurulu, önerilen ücretin altında herhangi bir teklif gelmesi durumunda "masada yer alınmaması" yönünde karar aldığını hatırlattı.

Sonuç olarak, TÜRK-İŞ'in önerisine karşılık bugüne kadar ne hükümetten ne de işveren cephesinden herhangi bir teklifin gelmediği, bu nedenle 24 Aralık 2024’te yapılacak toplantıya katılmama kararı alındığı bildirildi.

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