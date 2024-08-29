TÜRK-İŞ Aylık Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Sonuçlarını Açıkladı

TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Sonuçları

TÜRK-İŞ, Ağustos 2024 tarihinde 4 kişilik bir aile için hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için gerekli gıda harcaması tutarı 19.271 lira olarak belirlendi. Bununla birlikte, gıda dışında kalan diğer ihtiyaçların toplamı için hesaplanan yoksulluk sınırı ise 62.772 lira oldu.

Geçim Koşulları ve Artış Oranları

Araştırma, çalışanların geçim koşullarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Ağustos ayında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 24.962 lira olarak belirlendi. Ankara’daki dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarında bir önceki aya göre %0,19’luk bir artış gerçekleşti. Sekiz ayda yaşanan toplam artış oranı ise %33,53’dür.

Son 12 ay içerisinde değişim oranı %57,99 olarak hesaplandı ve yıllık ortalama artış oranının %77,66’ya ulaştığı görüldü.

Fiyat Değişiklikleri ve Gıda Tüketimi

Araştırmaya göre, Ağustos ayında süt ve peynir fiyatları sabit kalırken, yoğurt fiyatlarında %1,83 oranında bir artış gözlemlendi. Ayrıca, dana eti %1,44, kuzu eti %2,95, tavuk eti %7 ve yumurta fiyatı ise %12,69 arttı.

Yaz sebzeleri arasında bulunan domates, biber, salatalık gibi ürünlerin fiyatları düşerken, sebze kilogram fiyatı ortalama 29,56 lira civarındadır. Meyve kilogram fiyatı ise 60,83 lira olarak hesaplandı.

Yağ fiyatlarında zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında kayda değer bir artış yokken, ayçiçek yağının fiyatı %4,49 arttı. Çay fiyatı ise geçtiğimiz ay %9, bu ay ise %10,87 artmış durumda. Geçtiğimiz iki ayda çay fiyatı toplamda %19,87 yükselmiş oldu.

Şeker, reçel ve pekmez fiyatlarında da kısmi artışlar görülürken, balın kilogram fiyatı %6,69’luk bir artış göstermiştir. Tuz ve salça fiyatları ise bu ay değişiklik göstermedi.