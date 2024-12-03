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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari Ücret Enflasyona Sebep Değil

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin enflasyonu etkilemediğini vurguladı ve hükümetin adil gelir dağılımı sağlaması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:18
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari Ücret Enflasyona Sebep Değil

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Çarpıcı Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret artışının enflasyonu yükselttiği iddialarına karşı çıkarak, "Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor," dedi. Atalay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından düzenlenen basın toplantısında, kamuoyunda son 5 aydır asgari ücretin sıkça tartışıldığını ifade etti.

Asgari Ücrete Yönelik Tepkiler

Ayrıca, bazı çevrelerin asgari ücretin 2025 yılı tahmini enflasyonu kadar artırılması gerektiği yönündeki görüşlerini eleştiren Atalay, "Biz bu ülke beraber yaşıyoruz. Bir yükü bir kesimin üzerine yıkmak doğru değil," şeklinde konuştu.

Asgari Ücretin Günümüzdeki Rolü

Atalay, asgari ücretin kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası primi gibi 20'den fazla kalemi etkilediğine dikkat çekerek, "Asgari ücret geçim ücretine dönüştü. 17 bin lira ile bir hafta geçinebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

Adil Gelir Dağılımı Üzerine Eleştiriler

Yeni yılda asgari ücretin ne oranda artırılması gerektiğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Atalay, "Hedef enflasyon mu gerçekleşen enflasyon mu deniyor. İkisine de katmıyorum. İkisi de doğru değil," dedi. Atalay, sıkıntıların dar gelirlerin üzerine yıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Köle Pazarı İfadeleri

Atalay, Türkiye'de fabrikalarını asgari ücretin daha düşük olduğu ülkelere taşımak isteyen işverenlere de tepki göstererek, "Türkiye'de köle pazarı dün de olmadı, bugün de olamaz," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından TÜRK-İŞ Genel...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, EMD Başkanı Mehmet Kaya moderatörlüğünde basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından TÜRK-İŞ Genel...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, EMD Başkanı Mehmet Kaya moderatörlüğünde basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

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