TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari Ücret İnsanca Yaşamak İçin Olmalı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Önemli Açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin yalnızca bir rakam olmaktan öte, insanların insanca yaşayabilmesi için gereken seviyede olması gerektiğini vurguladı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlediği kahvaltı programında, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve şehit madencilerin aileleriyle buluşan Atalay, asgari ücret konusunun gündemdeki önemine dikkat çekti.

Asgari Ücret ve Hak Arayışı

Atalay, açıklamalarında, “Kanun gereği 40 senedir bu konudaki temsilde TÜRK-İŞ’in yetkili olduğunu” ifade etti ve asgari ücretin yaklaşık 9 milyon insanı ilgilendirdiğini belirtti. Mevcut ücretin kabul edilemez olduğunu dile getiren Atalay, emekli maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını ve idarecilerin emeği koruması gerektiğini vurguladı.

“Geçinmeyle ilgili insanların sıkıntısı var. Onun için bizim komisyonun hükümetin önüne götüreceği taleplere kulak verirler,” diyen Atalay, hükümetten makul bir rakam gelmesi durumunda işçilerin durumu için olumlu olacağını ifade etti.

Enflasyon Sorunu

Asgari ücrete ilişkin DİSK ve HAK-İŞ ile ortak açıklama yaptıklarını hatırlatan Atalay, “Asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettiği müddetçe bunun ne önemi var?” şeklinde konuştu. Atalay, asgari ücretin artmasının yanı sıra enflasyonun da kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

İşverenlerin Sorunlara Duyarlılığı

MÜSİAD’ın asgari ücretle ilgili görüşlerini değerlendiren Atalay, “Hiç uygun değil, hiç doğru değil,” diyerek işverenlerin asgari ücretlinin yaşam standardını düşünmeleri gerektiğini belirtti. “Yarın öbür gün kimin ne olacağı belli değil, emeklinin ve asgari ücretlinin talebine kulak versinler,” uyarısında bulundu;

Memnuniyet ve Sorunlar

Atalay, kamu işçileri için bir buçuk sene önceki sözleşme sonrası işçilerin memnuniyetini de dile getirerek, “Ama aradan 6 ay geçmeden aldığımız zam darmadağın oldu. Şu anda kamu işçisi bile asgari ücret düzeyine geldi,” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Şehit Madenciler Yardımlaşma Derneği Başkanı Çetin Yiğit’in de katıldığı kahvaltı programında, Atalay, şehit madencilerin aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kafede düzenlenen kahvaltı programında şehit madencilerin aileleriyle buluşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gazetecilere asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kafede düzenlenen kahvaltı programında şehit madencilerin aileleriyle buluşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gazetecilere asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.