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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, emekli maaşlarındaki farklar ve çalışma koşullarındaki sorunlar üzerine önemli ifadelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:55
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024 ile 2025 yıllarında emekli olacakların maaşları arasındaki farklara dair açıklamalarda bulundu. Atalay, "Yılbaşına daha 2,5 ay var. Eğer kanunda bir değişiklik olmazsa kaybımız söz konusu ama değişiklik olursa sorun yok. Bizim talebimiz, bu durumun sürdürülemez olduğu yönünde," dedi.

'Emek Buluşması Mitingi' İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Atalay, Ankara'da 20 Ekim'de gerçekleştirecekleri "Emek Buluşması Mitingi" hakkında bilgiler vererek, emekliler, asgari ücretliler ve taşeron işçilerinin katılımını beklediklerini ifade etti. Mitingde, işçi sınıfının yaşadığı zorlukları gündeme getirmek amacıyla çeşitli konuşmalar yapılacağını ve katılımcıların "Zordayız, geçinemiyoruz" sloganıyla sesleneceğini belirtti.

Çalışma Koşulları ve Talepler

Çalışanların sorunlarının çözülmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Atalay, kamuda çalışan işçilerin farklı ücretler almasının iş barışını bozduğunu savundu. "Asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Asgari ücretli önümüzdeki yıl 1 veya 15 Şubat'ta ücretini alacak. Burada hâlâ 4 ay var ve bu süre içinde sürekli zamlar devam edecek. Asgari ücret tespit komisyonunda çalışanlar yer alacak, ancak biz orada olmayacağız," dedi.

Vergi ve Taşeron Talepleri

TÜRK-İŞ'in daha önce hükümetle ilettiği talepler arasında vergi adaletsizliği ve taşeron işçilerin kadroya alınması yer alıyor. Atalay, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştük ama müspet bir dönüş olmadı. Ocak ayında verilen zammın bu dönemde verilmemesi büyük bir sorun," şeklinde konuştu.

Kıdem Tazminatı ve Emeklilik Sistemi

2024 ile 2025 emeklilik süreçlerine ilişkin maaş farklarının artmasının yanı sıra, kıdem tazminatının azaltıldığını belirten Atalay, "Bu sistem iki aydır uygulanıyor ve kamu işçisi emekli olma tarihine göre büyük kayıplar yaşayabilir. Bu problemleri duyurmak için TBMM'deki tüm partilere ve sivil toplum kuruluşlarına gerekli belgeleri dağıttık," dedi.

Atalay, "Devletin bu yükümlülükleri zor karşılayabileceği ve kıdem tazminatlarıyla ilgili büyük taleplerin olduğunu unutulmamalı. En az 5.000 ile 12.000 lira arasında bir fark söz konusu ve bu devasa bir uçuruma yol açabilir," diye ekledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağ 2), konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağ 2), konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağ 2), konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağ 2), konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağ 2), konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağ 2), konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağ 2), konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağ 2), konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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