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Türk İş Başkanı Atalay'dan flaş asgari ücret 2024 açıklaması

Türk İş Başkanı Atalay'dan flaş asgari ücret 2024 açıklaması Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, asgari ücretin gündeme gelmesiyle birlikte birçok temel ihtiyacın zamlandığına dikkat çekti. "Asgari ücret lafı çıktığı zaman maalesef bizim ülkemizde ete, süte, kiraya, her yere zam geliyor" diyen Atalay, bu durumun ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, "Şu anda asgari ücrete 'evet' desem imzalasam, şubatın birinde alacak asgari ücret maaşını" diyerek, 3,5 ay öncesinden konuşmanın mevcut ekonomik şartlarda pek bir anlam taşımadığını belirtti.