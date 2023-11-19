Türk İş Başkanı Atalay'dan flaş asgari ücret 2024 açıklaması
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, asgari ücretin gündeme gelmesiyle birlikte birçok temel ihtiyacın zamlandığına dikkat çekti. "Asgari ücret lafı çıktığı zaman maalesef bizim ülkemizde ete, süte, kiraya, her yere zam geliyor" diyen Atalay, bu durumun ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, "Şu anda asgari ücrete 'evet' desem imzalasam, şubatın birinde alacak asgari ücret maaşını" diyerek, 3,5 ay öncesinden konuşmanın mevcut ekonomik şartlarda pek bir anlam taşımadığını belirtti.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Manisa'nın Soma ilçesinde Maden İş Sendikasını ziyaret ederek Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Atalay, Soma Maden faciasının 6 yıl sonra 10. yılına yaklaştığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen dosyanın hızla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.
'ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDEKİ SIKLIK ARTIYOR'
Vergi dilimi, asgari ücret ve taşeron konularında önemli açıklamalarda bulunan Atalay, asgari ücretlinin vergi dilimi sorununu ele alarak, geçmişte yaşanan dilim sorunlarına dikkat çekti.
Asgari ücret konusunda her yıl yapılan görüşmelerin sıklığının arttığını ifade eden Atalay, bu durumun arkasında ülkedeki enflasyonun etkisinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, vergi düzenlemesi ve sabitlemesi gerekliliğine vurgu yaparak, asgari ücretle ilgili taleplerin önemine dikkat çekti.