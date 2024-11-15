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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan Asgari Ücret Açıklaması: Düşük Ücret Yaklaşımına Red

TÜRK-İŞ, asgari ücretin insanlık onuruyla bağdaşacak düzeyde belirlenmesi gerektiğini vurguladı ve düşük ücret önerilerine karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:26
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan Asgari Ücret Açıklaması: Düşük Ücret Yaklaşımına Red

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Asgari Ücret İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, enflasyonla mücadele uğruna düşük asgari ücret gerektiği savını kabul etmediğini duyurdu. Kurul, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücretin, insanlık onuruna yakışır bir düzeyde tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Korunan Haklar ve İşçi Birliği

Toplantının yapıldığı Konfederasyon Genel Merkezi'nde yayımlanan sonuç bildirisinde, Ankara’da gerçekleştirilen "Emek Buluşması" mitinginin büyük bir dayanışma gösterdiği ve işçilerin geleceğe dair umut taşıdığı ifade edildi. "Gelir ve vergide adalet sağlanmalı, yaşama şartları iyileştirilmelidir." denildi.

Siyasi Ziyaretler ve Talepler

Bildiride, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanlarının, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini 19-20 Kasım'da ziyaret edeceği bilgisi yer aldı. Üç konfederasyonun önerdiği düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi için olumlu görüş bildiren Kurul, vergide adalet çağrısını destekliyor.

Asgari Ücret İlkeleri ve Komisyon Çalışmaları

Bildiride, asgari ücret tespitinde temel alınması gereken ilkelerin önemi vurgulandı. "Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır." ifadesi, TÜRK-İŞ'in bu yaklaşımı kabul etmediğini net bir şekilde ortaya koydu. Asgari ücretin, işçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını sağlayacak düzeyde belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Emekli Maaşlarındaki Farklar ve Destekler

Emekli olacakların maaşlarındaki farklılıklara dikkat çekilerek, nitelikli iş gücü kaybını önlemek amacıyla acilen düzenleme yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, Kurul, konfederasyona üye sendikalardaki işçilerin, örgütlenme hakları dahil olmak üzere sürdürdükleri mücadeleleri desteklediklerini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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