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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Özelleştirmelere İtiraz Etti

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, özelleştirmenin ülkeye zarar verdiğini vurguladı, iş kazalarına ve ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:04
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Özelleştirmelere İtiraz Etti

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplandı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, özelleştirmelerin ülkeye fayda sağlamadığını vurguladı. Atalay, "Özelleşen yerleri yakinen biliyoruz. Dörtte üçü kapanmış durumda. Elimizdeki devlet fabrikaları kalmasaydı şekeri şu anda biz 20 misli daha pahalı yiyecektik" ifadelerini kullandı.

Toplantının Detayları

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Nallıhan Çayırhan'da bir konukevinde toplandı. Toplantıya konfederasyona bağlı sendika başkanları katıldı ve çalışma hayatındaki güncel konular ele alındı. Özellikle Nallıhan Çayırhan'daki kömür sahaları ile termik santralinin özelleştirilmesi üzerine yoğun tartışmalar yapıldı.

İş Kazaları ve Emekçilerin Beklentileri

Atalay, açılış konuşmasında Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. İş kazalarının ve cinayetlerinin son bulmadığını belirterek, "İstediğiniz kadar kanunu, yasayı çıkartın. Bazı insanlar gözünü kar hırsı bürümüş. Daha ucuz iş gücü bulma derdindeler" dedi.

Özelleştirmenin Etkileri

Atalay, özelleştirme konusunda şöyle devam etti: "20 Kasım'da arkadaşlarımız burada eyleme başladılar ve bugün buradayız. Özelleştirme maden, enerji, spor, sağlık ve eğitim alanlarını kapsıyor. Geçmişte özelleştirilen yerlerin çoğu kapandı. Özelleştirmenin maden sahalarında ve enerji santrallerinde yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum."

Kamu İşçilerinin Durumu

Atalay, kamu işçilerinin ve emeklilerin durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "7 aydır farklı bölgelerde mitingler yaptık ama olumlu bir cevap alamadık. Sürdürülebilir bir iş değil. Emekçilere kulak verilmediğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Özelleştirme Karşıtı Sesler

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da özelleştirmenin sadece çalışanları değil, yöre insanını da olumsuz etkilediğini belirtti. Akçul, "Özelleştirmenin haklı bir nedeni yok. Maden sahası işçilerin değil, bölgedeki herkesin can damarı. Kamuya yükü olmayan kar eden bir işletme var" dedi.

Toplantı, yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında konfederasyona bağlı sendika...

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında konfederasyona bağlı sendika başkanlarının katılımıyla Nallıhan Çayırhan'da bir konukevinde toplandı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay (sağ 3), toplantıda konuşma yaptı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında konfederasyona bağlı sendika...

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında konfederasyona bağlı sendika başkanlarının katılımıyla Nallıhan Çayırhan'da bir konukevinde toplandı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay (sağ 3), toplantıda konuşma yaptı.

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