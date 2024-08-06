TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplandı

TÜRK-İŞ, Genel Başkan Ergün Atalay liderliğinde Konfederasyon genel merkezinde bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yapılan toplu iş sözleşmeleriydi.

Toplu İş Sözleşmelerinde Zammın Uygulanması Talebi

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmelerindeki %24,73'lük ücret zammının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması gerektiği ifade edildi. Farklı aylarda yürürlüğe giren sözleşmeler arasındaki tutarsal farkların, özellikle enflasyondan doğan 6 aylık ücret zamlarında dengesizliklere neden olduğu belirtildi.

Ücretlerin Vergilendirilmesi Üzerine Açıklamalar

Bildiride, mevcut vergi tarifelerinin çalışanları mağdur ettiğine dikkat çekilerek, "Vergi dilimleri başlangıcının düşük olması ve tarife aralığının dar olması, işçilerin net gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Daha adil bir vergi sistemi için gelir adaletinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde bu durumun göz önünde bulundurulması talep edilmektedir. Bu konu, Meclis’in öncelikli gündem maddesi olmalıdır," denildi.

Enflasyon ve Fiyat Artışlarına Yanıt

Ayrıca, açıklanan enflasyon oranları ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasında ciddi bir fark olduğuna vurgu yapıldı. Bu farkın ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiği ifade edildi.

Bölgesel Toplantılar Planlanıyor

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları, gelecek hafta bölgelere giderek tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile birlikte ortak toplantılar gerçekleştirecek. Bu toplantılarda belirlenen eylem planı ve yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak.