TÜRK-İŞ Ekim 2024 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Sonuçlarını Açıkladı

TÜRK-İŞ Ekim 2024 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması

TÜRK-İŞ, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2024 sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin 432 lira, yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 lira olarak belirlendi.

Açlık ve Yoksulluk Sınırları

Araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken gıda harcamasını göstermektedir ve bu değer 20 bin 432 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı ise gıda dışında konut, giyim, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların toplamını yansıtan bir değer olup 66 bin 553 lira olarak kaydedildi.

Fiyat Artışları

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış, bir önceki aya göre %3,03 oranında gerçekleşti. Son 12 aylık değişim oranı %49,31 iken, yıllık ortalama artış ise %68,07 olarak belirlendi.

Et ve Süt Fiyatları

Ekim ayında dana eti fiyatında %5, kuzu eti fiyatında ise %3 artış gözlemlendi. Süt ve yoğurt fiyatlarında değişiklik olmazken, peynir fiyatında kısmi bir artış yaşandı. Ayrıca, tavuk eti fiyatı da %3 oranında arttı.

Meyve ve Sebze Fiyatları

Sebze kilogram fiyatı ortalama 50 lira, meyve kilogram fiyatı ise 53 lira olarak belirlendi. Ekmeğin fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı. Bununla birlikte, makarna fiyatında %7,5 ile en fazla artış gözlemlenirken, un fiyatı %5 arttı.

Diğer Ürün Fiyatları

Ayçiçek yağı fiyatında artış devam ederken, tereyağı kilogram fiyatında %2,5'lik bir artış tespit edildi. Zeytinyağı ve margarin fiyatları ise sabit kaldı. Bal ve reçel fiyatları %3, pekmez ve şeker fiyatları ise %2 arttı. Tuz ve salça fiyatları değişmedi.

Bu verilere göre, ailelerin bütçesinde gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin önemi giderek artmaktadır.