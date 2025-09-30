TÜRK-İŞ: Eylül 2025 Açlık Sınırı 27 bin 970 lira, Yoksulluk Sınırı 91 bin 109 lira

TÜRK-İŞ Eylül 2025 Araştırması: Açlık ve Yoksulluk Sınırları Açıklandı

Araştırmanın Genel Bulguları

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"'nın Eylül 2025 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yaptığı gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 27 bin 970 lira olarak hesaplandı.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu diğer harcamaların toplamını gösteren yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 lira oldu.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 36 bin 305 lira olarak hesaplandı. Bu yılın 9. ayı itibarıyla bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14 bin 201 lira'ya ulaştı.

Gıda Fiyatlarındaki Öne Çıkan Değişimler

Süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin yer aldığı grupta bu ay herhangi bir değişiklik görülmedi; süt, yoğurt ve peynir fiyatları sabit kaldı.

Dana etinde ciddi bir değişiklik olmazken kuzu etinin kilogram fiyatı yüzde 6, tavuk etinin kilogram fiyatı yüzde 12 arttı. Araştırmada, tavuk eti, iki ay da yüzde 20 zamlanmış oldu.

Okulların açılmasıyla yükselişe geçen yumurta fiyatları bu ay yüzde 14 artarken, yumurta fiyatlarındaki son iki aylık artış yüzde 26'yı buldu.

Kuru baklagiller grubunda (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) fiyatlar bir miktar yükseldi; en yüksek artış yüzde 7 ile yeşil mercimek ve yüzde 8 ile kırmızı mercimekte görüldü.

Sebze fiyatlarında bir miktar artış gözlenirken, meyve fiyatlarında hissedilir olmasa da bir miktar düşüş oldu. Patatesin fiyatı yüzde 15 geriledi. Kuru soğan fiyatı geçen ay ile aynı kaldı.

Tahıl, Yağ ve Diğer Ürünlerdeki Hareket

Pirinç ve un fiyatları sabit kalırken, makarna fiyatında yüzde 8, bulgur ve irmik fiyatlarında yüzde 5 artış görüldü.

Zeytinyağının kilogram fiyatı geçen ay yüzde 2 düşmüşken bu ay yüzde 10 artış kaydetti. Ayçiçek yağında ise bu ay yüzde 12 zam gözlemlendi; böylece geçen ayla birlikte son iki ayda yüzde 17 artış gerçekleşti.

Siyah zeytin fiyatı sabit kalırken, yeşil zeytin fiyatı yüzde 5 arttı. Çayın kilogram fiyatı geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi.

Diğer ürünlerde salça fiyatı yüzde 13, reçel fiyatı yüzde 16 yükseldi. Bal fiyatlarında yüzde 6 düzeyinde artış görüldü. Şeker ve pekmez fiyatları ise sabit kaldı.