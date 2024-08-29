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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar'dan 30 Ağustos Mesajı

Eyüp Alemdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bağımsızlık ve özgürlük vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:48
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar'dan 30 Ağustos Mesajı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak önemli bir yer tutmaktadır. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, bu özel gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneği olduğunu belirtti.

Alemdar, "30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesi, milletimizin azim ve kararlılığının en büyük göstergesidir" ifadesini dile getirerek, Türk milletinin bu büyük zaferle zorlukların üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Ayrıca, Eyüp Alemdar, şunları kaydetti: "Bizler, bu tarihi zaferin mirasçıları olarak, bağımsızlık ruhunu ve milletimize olan inancımızı her daim diri tutmalı, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız. Cumhuriyetimizin temellerini atan bu büyük zaferin yıl dönümünde, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

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