Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan Ekonomik Talepler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Ekonomik Talepler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Örgütlenmiş işçilerin durumunun da benzer şekilde zorlaştığını vurguladı.

İşçilerin Geçim Sıkıntısı

Atalay, "Bu ülkede 12 bin 500 liraya nefes almaya çalışan emekliler, 17 bin liraya geçinen asgari ücretliler var. Sendikalı işçilerin ücretleri de aynı seviyeye geldi. Taleplerimizi dikkate alın, problemlerimizi çözün," şeklinde konuştu.

İşçilerin ve ailelerinin toplumun büyük bir bölümünü oluşturduğunu belirten Atalay, TÜRK-İŞ'in 1 milyon 400 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olduğunu ifade etti.

Son 30 Yıldaki Ekonomik Zorluklar

Atalay, son 30 yılın en zor ekonomik koşullarını yaşadıklarını ve bu durumun toplumun geniş bir kesimini etkilediğini belirtti. Aşağıdaki ifadeleriyle durumu özetledi:

"Sendikacılar olarak toplumun sıkıntılarını dile getirmeye devam edeceğiz. Duyulma sürecinde Türkiye genelinde daha fazla ses çıkaracağız."

Vergide Adalet Talebi

Atalay, vergide adalet talep ettiklerini belirtti. "İşçiler, ocak ayındaki ödemelerini nisan ayında, nisan ayında aldıklarını da temmuz ayında alabiliyor," ifadesini kullandı. Bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kamuda taşeron işçilerin kadroya alınması ve çalışma şartları üzerinde reform yapılması gerektiğini söyledikten sonra, "Taleplerimizi hayata geçirmek için 26 Ağustos'ta Çerkezköy ve 3 Eylül'de Zonguldak'ta büyük mitingler düzenleyeceğiz. Meclis açıldıktan sonra Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini gerçekleştireceğiz," dedi.

Atalay'ın açıklamalarının ardından, TÜRK-İŞ Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin, konfederasyonun taleplerinin yer aldığı metni okudu.