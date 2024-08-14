Türk-İş Genel Başkanı Atalay Trabzon'da İşçilerin Yeni Anayasa İhtiyacını Vurguladı

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Trabzon'da Konuştu

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Trabzon'da düzenlenen toplantıda işçilerin yeni bir anayasaya olan ihtiyacına dikkat çekti. Atalay, "Zaman zaman siyasiler yeni anayasa istiyoruz diyorlar. Ben, onlar ne istiyor bilmiyorum. Esas yeni anayasaya işçinin ihtiyacı var." sözlerini dile getirdi.

Toplantının Detayları

Trabzon'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, 15 ilin temsilcileri ve Türk-İş'e bağlı sendikaların başkanları katıldı. Toplantıda, Türk-İş Yönetim Kurulu'nun 6 Ağustos'ta aldığı karar çerçevesinde eylem planı hakkında bilgi verildi.

İşçi Sorunlarına Dikkat

Atalay, işçilerin yaşadığı sorunlara değinerek, "12 Eylül'den kalmış bir anayasa var. Sendikacısınız hepiniz, 7 sene bir mahkeme sürer mi?" dedi. İşçilerin adalet arayışında olduğunu vurguladı.

Ücret Dengesizliklerine Değindi

Türkiye'deki ücret dengesizliğini eleştiren Atalay, kamu işçilerinin olması gereken en iyi konumda bulunmadığını savundu. "Emekli 12 bin lira, asgari ücretli 17 bin lira, kamu işçisi ortalama 32 bin lira maaş alıyor. Bu sürdürülebilir bir tablo değil," ifadelerini kullandı.

Kutlamalar ve Mitingler

Türk-İş, 20 Ağustos'ta ülke genelinde basın açıklamaları yapacağını duyurdu. Atalay, "Son 25 günde 3 günde bir, son 20 senede olmamış şekilde kitlesel mitingler yapacağız," dedi.

Ülke Sorunlarına Vurgu

Atalay, Türkiye'nin sorunlarına da dikkat çekerek, "İşçiler çalışma hayatının merkezindedir. Emeklilikte daha adil düzenlemeler istiyoruz," açıklamasında bulundu.

Şehitleri Unutmadılar

Atalay, 11 Ağustos 2017'de şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i andı ve iş kazalarında kaybedilen işçilere de selam göndermeyi ihmal etmedi.

İsrail'in Filistin'deki Saldırılarına Tepki

İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerine de değinen Atalay, dünyanın bu duruma kayıtsız kaldığını ifade etti. "Müslümansan, Türk isen bedel ödemeye devam ediyorsun," dedi.

Son olarak, Türk-İş'in 75 yıllık geçmişine atıfta bulunan Atalay, "Evvela ülkemden yanayım, sonra temsil ettiğim işçilerden yanayım," diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kentteki bir otelde, 15 ilin temsilcileri ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kentteki bir otelde, 15 ilin temsilcileri ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kentteki bir otelde, 15 ilin temsilcileri ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.