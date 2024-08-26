TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Tekirdağ'da İşçi Mücadelelerini Vurguladı

Ergün Atalay, Tekirdağ'da İşçilerin Yanında Olduğunu Vurguladı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde katıldığı "Vergide Adalet" mitinginde işçi haklarını savundu. Atalay, toplumsal mağduriyetlerin tüm kesimlerini kapsadığını belirtirken, işçi ve emekçilerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Mağduriyetler Ülke Gündeminde Olmalı

Konuşmasında, işçilerin, kadınların ve çocukların sıkıntılarına dikkat çeken Atalay, "Taşeronda, staj mağdurlarında, vergide, nerede mağduriyet varsa ülkenin gündemine taşıyoruz" dedi. Miting boyunca, sorunlara dikkat çekmeye devam edeceklerinin altını çizen Atalay, "Zaman geliyor miting yapıyoruz, zaman geliyor eylem yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Vergi Sistemine Tepki

Atalay, Türkiye'de büyük bir kesimi temsil ettiklerini belirterek, "Biz bu ülkede yasama değiliz, yürütme değiliz, sivil toplum örgütüyüz" dedi. Ayrıca, vergi sistemini eleştirdi ve işçilerin sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Önemli İsimler Mitingde Yer Aldı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ gibi önemli isimlerin katıldığı mitingde Atalay, işçilere karanfil dağıtarak desteklerini göstermiştir.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen "Vergide Adalet" mitingine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen "Vergide Adalet" mitingine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen "Vergide Adalet" mitingine katılarak konuşma yaptı.