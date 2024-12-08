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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Asgari Ücret Talebi

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, insanca bir yaşam için asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:27
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Asgari Ücret Talebi

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Asgari Ücret Açıklaması

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, günümüz ekonomik ve sosyal koşullarında işçi ve ailesinin insanca yaşamasını sağlayacak asgari ücret belirlenmesi gerektiğini duyurdu. Üç konfederasyonun liderleri Ergün Atalay, Mahmut Arslan ve Arzu Çerkezoğlu, bu konuya ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla 10 Aralık Salı günü ilk toplantısını gerçekleştireceği belirtildi.

Komite öncesi, işçilerin insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücrete duyduğu ihtiyacın önemine dikkat çekildi. Açıklamada, milyonlarca işçinin bu talebinin sosyal adalet ve huzur için kritik olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ülkedeki çalışanların neredeyse yarısının asgari ücret ve civarında gelir elde ettiği ifade edilen açıklamada, asgari ücret tespitinin toplumun geniş kesimlerini etkilediği vurgulandı.

Son dönemde başta gıda olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın, sendikal örgütlenme kapsamındaki olmayan işçilerin yaşam standartlarını gerilettiği açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur. Enflasyon artışını ücret gelirlerinde görmek kabul edilemez. Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının bir ölçüsüdür."

Türkiye'deki asgari ücret seviyesinin Avrupa Birliği üyesi birçok ülkenin gerisinde olduğu ifade edilen açıklamada, düşük ücret politikasının rekabetin sağlanmasında kullanılmaması gerektiği belirtildi. Sosyal devlet anlayışına dayalı bir asgari ücret belirlenmesinin önemi vurgulandı.

İşçi temsilcileri, insan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi için Komisyon çalışmalarında uyulması gereken prensipleri de şöyle sıraladı: Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan 'geçim şartları' yaklaşımına uyulmalıdır. Asgari ücret ulusal düzeyde tek olarak belirlenmeli, işçilerin nitelik, kıdem gibi ekonomik değerlendirmelerden bağımsız olması sağlanmalıdır.

Asgari ücretin sosyal bir ücret olarak dikkate alınması, devletin kamuda geçerli en düşük aylık tutarını hesaba katması ve sendikal örgütlenmenin desteklenmesi gerektiği üzerinde duruldu. Açıklama, yalnızca sendikal işyerleri için asgari ücret teşvikinin uygulanması gerektiğini belirtti ve toplumun çoğunluğunun kabul edeceği asgari ücretin tespitinin önemine işaret etti.

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