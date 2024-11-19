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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclis'e Ücret Talepleri

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK liderleri, asgari ücret sorununu Meclis'te kamuoyuyla paylaştı ve çalışanların taleplerini iletti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:15
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclis'e Ücret Talepleri

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti gruplarını ziyaret ederek çalışma hayatı, ücret ve emeklilik sorunlarına dikkat çekti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Meclisteki ziyaret sırasında gündemlerinin asgari ücret olduğunu belirtti. Atalay, "Ülke gündemine asgari ücret geldi. 10 gün sonra başlayacak bununla ilgili sıkıntılar da var. Ana meseleleri grup başkanvekilleriyle görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek taleplerini ilettiklerini açıkladı. Üç konfederasyonun sorunlarının benzer olduğunu ifade eden Atalay, "Gündemimizde çalışma hayatı, ücret ve emeklilerle ilgili sıkıntılar var. Özellikle vergi oranlarının yüksekliği dikkat çekiyor." dedi.

Atalay, Meclisteki siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti ve "Ana problemlerimizden biri vergi. Ocak ayında aldığımızı, aralık ayında almıyoruz. 12 ay çalışıyoruz, 2 ay çalıştığımız vergiye gidiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil." diye ekledi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ise asgari ücret tespit komisyonunda yer almadıklarına rağmen bilimsel önerilerini ve politikalarını kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi. “Asgari ücretin enflasyonun sebebi olarak görülmesi yanlıştır.” diyerek mevcut duruma eleştiride bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücretin artırılması için daha kapsayıcı bir komisyon yapısının gerektiğini vurguladı. "Sayın Başkan'ın bu yöndeki açıklamalarını destekliyoruz." ifadeleriyle çerçeveledikleri ortak düşüncelerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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