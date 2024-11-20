TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Vergide Adalet Talebi: Gelir Vergisi Güncellenmeli

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Vergide Adalet Talebi

Türk işçi sendikaları TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, gelir vergisi tarifesinin 2002 yılı temel alınarak her yıl açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan ortak açıklamada, birinci vergi diliminin asgari ücretin 14 katından az olmaması gerektiği belirtilerek, diğer dilimlerin de buna göre düzenlenmesi talep edildi.

Adalet Beklentisi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Anayasa'nın 73'üncü maddesinde yer alan "Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür" ifadesine dikkat çekti. TBMM'den öncelikli talepleri arasında bu hükmün uygulamada karşılık bulması olduğunu vurguladılar.

9 Temmuz 2024 tarihinde yapılan ortak açıklamada, emek kesiminin vergi düzenlemeleri başta olmak üzere en acil talepleri kamuoyuyla paylaşıldı. İşçi konfederasyonları, artan hayat pahalılığı ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin dar gelirli kesimlerin yaşam şartlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yüksek Vergi Yükü Sorunu

Açıklamada, Türkiye'de gelir ve servet eşitsizliğini dengeleyecek adil bir vergi sistemi ve bütüncül sosyal politikalara acil ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Gelir vergisi sisteminin, toplumun önemli kesimini oluşturan dar gelirli kesimlerin göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ücretli çalışanların yüksek oranda gelir vergisi ödemekte olduğuna dikkat çeken açıklama, bu durumun işçi sınıfını mağdur ettiğinin altını çizdi. Mevcut vergi tarifesinin ilk basamağının 2002'de asgari ücretin 17 katıyken, bugünde 5 katına kadar gerilediği belirtildi.

Çözüm Önerileri

Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve oranların çalışanları mağdur ettiğine dikkat çekilen açıklamada, gelir vergisi tarifesinin 2002 yılı temel alınarak güncellenmesi ve asgari ücretin 14 katından az olmaması gerektiği talep edildi. Ayrıca, asgari ücret tutarındaki gelirlerin vergiden muaf tutulması için önerilerde bulunuldu, bunun da matrahtan indirim yoluyla sağlanması gerektiği ifade edildi.

İşçi konfederasyonları, vergi sistemi ve oranlarının aile yükümlülükleri esas alınarak farklılaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Bu doğrultuda yapılacak düzenlemelerin, hem ödenen vergi yükünü azaltacağı hem de geçim şartlarını iyileştireceği umuluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.