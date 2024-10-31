Türk İş İnsanları Heyeti Erbil Sanayi ve Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Türk iş adamlarından oluşan bir heyet, Erbil Sanayi ve Ticaret Odası'na gerçekleştirdiği ziyaretle ticaret ve ekonomik işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

DEİK Başkanı Halit Acar'ın Açıklamaları

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar liderliğindeki heyet, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şirket temsilcilerini kapsıyor. Ziyaret sırasında Erbil Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileriyle bir araya gelinerek ikili ticaret konuları üzerinde görüşmeler yapıldı.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası’nın Başkan Yardımcısı ile Görüşmeler

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salih Bacgir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) için önemli bir partnerdir. Bu ziyaretle Türk iş insanlarını çeşitli alanlarda girişim yapmaları için teşvik etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bacgir ayrıca, IKBY’nin istikrarının ticaret için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Her zaman ticari adımlar atmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmek İçin Çalışmalar

Halit Acar, heyetin üretim, gıda ve hayvancılık gibi çeşitli iş alanlarını kapsadığını belirtti. Ziyaretin Türkiye ile IKBY arasındaki ekonomik iş birliklerini daha da ileriye taşımak amacı taşıdığını vurguladı.

Acar, Erbil'de iş insanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini dile getirerek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi şu an 20 milyar dolar seviyelerinde. Amacımız bu rakamı daha da artırmak." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Erbil Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret ederek ticaret ve ekonomik işbirliği alanlarını ele aldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar (sol 4) başkanlığında 31 ilden farklı şirketleri içeren heyet, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Türk heyeti, oda yöneticileri ve üyeleriyle ikili ticari konuları ele alan görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salih Bacgir (sağ 4) da yer aldı.

Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Erbil Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret ederek ticaret ve ekonomik işbirliği alanlarını ele aldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar (sol 4) başkanlığında 31 ilden farklı şirketleri içeren heyet, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Türk heyeti, oda yöneticileri ve üyeleriyle ikili ticari konuları ele alan görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salih Bacgir (sağ 4) da yer aldı.