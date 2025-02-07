Türk İş İnsanları, Taşkent Büyükelçisi Bekar'a Veda Etti

Türk İş İnsanlarının Veda Etkinliği

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, görev süresi sona eren Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar için bir veda programı düzenledi. Etkinlik, Özbekistan-Türkiye İş Adamları Derneği (UTİD) tarafından gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında birçok Türk iş insanı ve kurum temsilcisi yer aldı.

Büyükelçi Bekar'ın Başarılı Dönemi

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş, yaptığı konuşmada, Büyükelçi Bekar'ın görev süresi boyunca Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek için gösterdiği özveri ve çabalarına değindi.

Erbaş ayrıca, Bekar'ın sergilediği liderlik vizyonunu ve Türk iş insanlarına yönelik yakın ilgisini takdir ederek, kendisine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Büyükelçi Bekar'ın Duygusal Veda Mesajı

Büyükelçi Bekar, 4 yıl boyunca Özbekistan'daki Türk iş insanlarıyla kurduğu güçlü bağları ve dayanışmayı içtenlikle vurgulayarak, "Ata yurdu Özbekistan'da ülkemizi başarıyla temsil eden siz değerli insanlarımızın bir parçası olmaktan daima gurur duydum." şeklinde konuştu.

Özbekistan'ın gelişen ekonomik yapısında Türk iş insanlarının önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Bekar, "Sizlerin Özbekistan'a yaptığı yatırımlar ve sağladığınız istihdam, dost ve kardeş ülke Özbekistan için son derece değerlidir." dedi.

Duygusal Anlar ve Lezzetli İkramlar

Etkinlik sonunda Türk iş insanları, Büyükelçi Bekar ile birlikte fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi. Katılımcılara ayrıca Türk mutfağından çeşitli yemekler ve tatlılar ikram edildi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları tarafından, görev süresi sona eren Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar için veda programı düzenlendi. Özbekistan-Türkiye İş Adamları Derneği (UTİD) tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkedeki Türk iş insanları ve kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Türk iş insanları, Büyükelçi Bekar ile fotoğraf çektirdi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları tarafından, görev süresi sona eren Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar için veda programı düzenlendi. Özbekistan-Türkiye İş Adamları Derneği (UTİD) tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkedeki Türk iş insanları ve kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Türk iş insanları, Büyükelçi Bekar ile fotoğraf çektirdi.